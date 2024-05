BLANEARI, TURCO (M5S): GOVERNO INCAPACE, CRONACA DI UN FIASCO ANNUNCIATO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

BALNEARI, TURCO (M5S): GOVERNO INCAPACE, CRONACA DI UN FIASCO ANNUNCIATO

ROMA, 1 mag. – “Il Consiglio di Stato nella serata di ieri non ha fatto che ribadire un concetto: quella delle “spiagge risorsa non scarsa” è un pantomima del governo che non sta in piedi. Anzi, la pronuncia rimarca come ci sia assoluta carenza di spiagge libere, quindi la destra nostrana racconta da 19 mesi un film che non esiste. L’immobilismo con cui si è voluto paralizzare il settore altro non è che la cronaca di un fiasco annunciato: siamo alle porte dell’estate, e di fatto abbiamo concessionari dichiarati illegittimi e tempi strettissimi per indire gare pubbliche come specifica questa sentenza. Tradotto: con Meloni il settore viene condotto allo schianto. Un caos incredibile, tanto che migliaia di bagnini non sanno neanche se piantare gli ombrelloni, con il rischio di ritrovarsi abusivi. Come denunciamo da due anni, stoppare il percorso del ddl Concorrenza 2022 con le tutele messe nero su bianco per le imprese, per lo Stato, per i lavoratori e per gli utenti, è stato un errore marchiano del governo. E ora i nodi stanno venendo al pettine”. Così in una nota il vicepresidente M5s Mario Turco.

