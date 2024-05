(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Allerta meteo gialla: le aree archeologiche potranno rimanere aperte. La decisione della Direzione dei Musei della Toscana

«Ringraziamo la Direzione museale regionale per la particolare cura e attenzione messa in questa importante decisione che riguarda il turismo del nostro territorio, la stessa che noi mettiamo nell’offrire servizi di qualità e sicuri per i visitatori». L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ed il Museo civico “Isidoro Falchi” di Vetulonia accolgono con grande soddisfazione la decisione della Direzione dei Musei della Toscana di mantenere aperte le aree archeologiche in situazioni di allerta meteo gialla, come richiesto nell’istanza sollevata da Confesercenti più di un anno fa.

La chiusura prolungata delle aree archeologiche causa maltempo ha determinato, in questo ultimo anno, un grosso danno d’immagine ed economico, con la perdita di tanti visitatori.

L’attività turistica legata agli scavi svolge un ruolo importante per lo sviluppo economico e sociale del territorio castiglionese e questa decisione della Direzione dei Musei della Toscana consentirà di programmare al meglio e con maggiore tranquillità la stagione delle visite, con l’obbligo di vigilanza sulla situazione meteorologica e la possibilità di valutare eventuali chiusure parziali o totali in caso di eventi straordinari.

Dallo scorso anno il Comune collabora in maniera fattiva e costruttiva con la Direzione dei Musei della Toscana proprio per la valorizzazione e promozione degli scavi e delle tombe di Vetulonia, concordando giorni e orari di apertura tra museo e aree archeologiche, condividendo progetti di restauro e riqualificazione, stabilendo la realizzazione di una segnaletica turistica unica e riconoscibile: oggi questa importante decisione sancisce più che mai la comunione di intenti che unisce amministrazione castiglionese e direzione musei.