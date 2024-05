(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 1º MAGGIO, AIELLO (M5S): TUTELARE E RISPETTARE OGNI GIORNO LAVORATORI

ROMA, 1º MAGGIO 2024 – “Il 1º maggio del 1947 migliaia di contadini con le loro famiglie si recarono verso Portella della Ginestra per celebrare la festa del lavoro. Undici persone furono uccise dalla banda criminale del bandito Salvatore Giuliano, appoggiato dai poteri mafiosi. Numerosi furono i feriti. Ancora oggi, i lavoratori italiani subiscono abusi e discriminazioni che negano dignità al lavoro. Un salario sempre meno adeguato che consente a malapena di arrivare a fine mese, mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro e sfruttamento che spesso coincide con il ‘nero’. Il lavoro è un diritto che, come tale, va difeso, tutelato e rispettato ogni giorno. Non smettiamo di lottare per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutti i cittadini onesti”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S Davide Aiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle