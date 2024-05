(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 1 MAGGIO. SCHIFONE (FDI): GOVERNO MELONI INTRAPRESO STRADA GIUSTA, PER LAVORO RITROVATA GIUSTA CENTRALITÀ

“Il governo Meloni ha puntato tutto su crescita, sviluppo e sul tessuto produttivo Italiano ed i suoi lavoratori. Gli ultimi provvedimenti, che intervengono in maniera decisa sul rafforzamento dell’occupazione di donne, sud e giovani, ne sono il migliore e ulteriore esempio. Siamo fieri dei record occupazionali, a cui stiamo assistendo da mesi oramai, e che si vanno consolidando nel tempo. Tutti dati che confermano di aver intrapreso la strada giusta e in questo giorno dedicato al lavoro vogliamo celebrare la rinnovata centralità di questo tema nella nostra Nazione”. Lo dice Marta Schifone deputato di Fratelli d’Italia è capogruppo in commissione Lavoro.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati