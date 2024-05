1° MAGGIO, FENU (M5S): BONUS MELONI UN BLUFF, CON SUO GOVERNO LAVORO RESTERÀ POVERO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

RESTERÀ POVERO*

ROMA, 1° MAGGIO 2024 – “Il titolo sulla stampa è efficace: ‘Bonus 100 euro

ai dipendenti’. Poi se si va a leggere il contenuto si scopre che si tratta

di un bonus una tantum. Che se tutto va bene arriverà a gennaio 2025. Che

sarà tassato al 23%. Che è destinato solo a chi supera 8.500 euro di

reddito annuo, cioè ai soggetti capienti. Che può usufruirne solo chi è

sposato e non separato, con almeno un figlio e con moglie e figlio a

carico. Che la misura è, per l’appunto, temporanea e sostituisce la

sbandierata promessa, non mantenuta, di detassare le tredicesime. Che il

bonus è rapportato ai mesi effettivi di lavoro, quindi per chi, ad esempio,

ha lavorato da giugno a dicembre il bonus sarà di 50 euro, sempre lordi.

Che non è automatico ma devi farne richiesta attestando di averne diritto,

chiedendo a un consulente che, probabilmente, si farà pagare. Che dovrà

essere il datore di lavoro ad anticiparlo e, se alla fine dell’anno

scoprirà che c’è qualche errore, sarà sempre lui a recuperarlo dallo

stipendio. Insomma: l’importante per Meloni e il suo Governo è ottenere le

prime pagine dei giornali il 1° maggio per fare propaganda, ma sotto quella

stessa propaganda c’è l’ennesima presa in giro per gli italiani. Del resto,

sono gli stessi che all’introduzione del salario minimo oppongono la

‘moderazione salariale’. Fin quando saranno al Governo, il lavoro in Italia

resterà povero e sottopagato”. Lo afferma il deputato del M5S Emiliano Fenu.