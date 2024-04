(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Il Tavolo Politiche Giovanili del Comune di Livorno diventa itinerante

Appuntamento per tutti, tra i 16 e i 35 anni, venerdì 3 maggio dalle 18.30 al Civico 79 (viale del Risorgimento 77)

Livorno, 30 aprile 2024 – Il Tavolo Politiche Giovanili del Comune di Livorno diventa itinerante!

Venerdì 3 maggio dalle 18.30 al 21.30 il TPG è convocato nei locali del Civico 79 (viale del Risorgimento 77). Il primo di una serie di appuntamenti che hanno l’intento di strutturare le attività del tavolo direttamente nei luoghi dei giovani (tra i 16 e i 35 anni(, con orari e modalità quanto più possibile vicine ai diretti beneficiari del tavolo. A seguito del Tavolo è previsto un aperitivo e il proseguimento della serata per parlare dei prossimi appuntamenti del Tavolo, sperimentando modalità dinamiche e interattive per coinvolgere sempre di più i giovani nella definizione delle politiche da mettere in campo con il TPG.

Tutti sono invitati.

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003