G7, M5S: GOVERNO NON SI DISTRAGGA CON PROPAGANDA, MA PUNTI A RINNOVABILI E SICUREZZA

Roma, 30 apr.

Roma, 30 apr. – “Bene che a Venaria i ministri del G7 abbiano riconosciuto la necessità di uno sforzo finanziario globale più ampio per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, ma pensare di compierlo affidandosi al nucleare è stata l’ennesima occasione persa. Ad avallarla anche il nostro Governo, che in questi ultimi mesi non ha perso occasione per fare propaganda, al quale ricordiamo che il nucleare è ancora una tecnologia costosa, legata a interessi militari e con non pochi problemi irrisolti sul fronte della sicurezza, della gestione dei rifiuti radioattivi e dell’approvvigionamento del combustibile, proveniente prevalentemente da Paesi dell’orbita sovietica”. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato. “La propaganda continua portata avanti dal Ministro Pichetto Fratin e dalla maggioranza di Governo – continuano – sulla possibilità di riattivare in Italia centrali nucleari pulite che ancora non esistono è solo per distrarre il focus dagli impegni internazionali assunti per raggiungere gli obiettivi sulle rinnovabili al 2030, sui quali abbiamo ancora molto da fare per recuperare i ritardi: dovranno raggiungere l’80% dei consumi di energia elettrica, rispetto all’attuale 40%. Un risultato che, con le guerre alle porte, contribuirà concretamente al rafforzamento dell’autonomia energetica e della sicurezza del Paese. Noi diciamo basta a questa propaganda – concludono i parlamentari – e a sprechi di risorse per tecnologie obsolete. In tutti i tavoli di lavoro il Governo non si distragga, ma sostenga con forza il rispetto degli impegni assunti sulla transizione energetica, per poter cogliere appieno tutte le opportunità economiche e sociali”.

