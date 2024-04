(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 FAMIGLIA. VIETRI (FDI) A ZANELLA: FAMILY ACT CATALOGO SENZA UN EURO, ASSEGNO UNICO CON NOI CRESCIUTO, CON SINISTRA SOTTO INFRAZIONE

“Ricordiamo all’onorevole Zanella che quello ampollosamente chiamato ‘family act’ altro non è che un catalogo di belle parole senza un solo euro a copertura. Il governo Meloni invece ha fatto cose concrete e ha investito sulla famiglia come nessuno prima, tanto è vero che l’Ufficio parlamentare di bilancio, certamente non noto per la sua accondiscendenza, ha quantificato in oltre 16 miliardi i benefici netti derivanti alle famiglie per il 2024 dalle misure del governo. Quanto all’assegno unico, con il nostro governo le risorse sono cresciute di 3 miliardi e gli aumenti medi per le famiglie da noi introdotti superano i 700 euro annui. L’unica cosa a rischio, per quanto riguarda l’assegno unico, è l’esito della procedura di infrazione aperta dall’Europa per come la legge a suo tempo è stata scritta male; procedura dalla quale, nonostante tutto e nonostante le bugie dell’opposizione, il governo è impegnato a difendere la misura”. Lo dice il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Sanita’ della Camera.

