(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 BALNEARI, CROATTI (M5S): DISASTRO MELONI, SULLE SPIAGGE ORA SARA’ L’ARMAGEDDON

ROMA, 30 APRILE – “Le spiagge libere sono poche e le concessioni rinnovate fino al 2024 sono illegittime nonostante la norma voluta dalla maggioranza in Parlamento nella scorsa finanziaria: dal Consiglio di Stato arriva ancora una volta una secca bocciatura all’operato del governo Meloni in tema di concessioni balneari. Praticamente Fdi, Lega e Fi con la loro difesa a oltranza di un sistema insostenibile e corporativo ci stanno portando al disastro. Non solo gli investimenti sono fermi, ma l’incertezza ormai attanaglia il settore: ci sono stabilimenti che non sanno se piantare o meno gli ombrelloni, visto che la concessione è scaduta e le eventuali proroghe illegittime. Siamo alla farsa, rischiamo che quest’estate sulle nostre spiagge sarà l’armageddon”. Così in una nota il senatore M5s Marco Croatti.

