(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Balneari: Bagnasco (FI), “Sentenza Consiglio di Stato disattende indirizzo del Governo. Dimostrata scarsità della risorsa”

“La sentenza del Consiglio di Stato disattende completamente l’indirizzo del Governo che ha dimostrato l’inconsistenza della scarsità della risorsa balneare in Italia. Aspetto naturalmente di leggere completamente il dispositivo della sentenza ma, la stessa, mette in una situazione insostenibile un settore importantissimo per il turismo italiano, alla vigilia della stagione estiva.

Continueremo naturalmente a sostenere le ragioni delle 30.000 imprese balneari, nella certezza che si basino sulle legittime richieste che hanno fatto in questi anni: sulla difesa del diritto al lavoro, ma anche su presupposti giuridicamente inconfutabili” – E’ quanto ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.