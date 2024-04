Annullamento Convocazione del 03.05.2024 e Avviso di riunione VII Commissione Consiliare – Ll. pubblici – in data lunedì 6 maggio 2024 – ore 12

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

7ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

mar 30 aprile 2024

Consiglio Comunale di Oristano

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI E TOPONOMASTICA

URAS GIULIANO

SANNA EFISIO

CARBONI GIUSEPPE

FEDERICO FRANCESCO

MUREDDU LUIGI

AL SIG. ASSESSORE DR. AVV. SIMONE PREVETE

AL SIG. DIRIGENTE DR. ING. ALBERTO SODDU

AL SIG. R. U. P. INCARICATO DEI LAVORI IN CORSO PRESSO IL P. T. DI TORREGRANDE

ALLO SPETT.LE «COMITATO DIPORTISTI DIVERSAMENTE ABILI»

AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO COMUNALE

ALLA SIG.RA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI

AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE, AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA

Oggetto

AVVISO DI RIUNIONE DELLA VIIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: LUNEDÌ 6

MAGGIO 2024 – ORE 12:00 – PRESSO LA CASA MUNICIPALE – PALAZZO SCOLOPI – PIANO TERRA

PREMESSO ED EVIDENZIATO CHE È DA INTENDERSI ANNULLATA LA CONVOCAZIONE, DIFFUSA IN DATA

ODIERNA, PREVISTA PER IL GIORNO VENERDÌ 3 MAGGIO 2024 – SI INVITANO CORTESEMENTE QUANTE E

QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA IN OGGETTO CHE SI TERRÀ, DANDO SEGUITO ALLE

ATTESE AUDIZIONI, IN DATA

LUNED Ì 6 MAG G IO 2024

ORE 12:00

PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:

1. PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,

RIAMMODERNANENTO E FRUIBILITÀ LOGISTICA DEL PLESSO. AUDIZIONE DI UNA

RAPPRESENTANZA DEL «COMITATO DIPORTISTI DIVERSAMENTE ABILI».

2. PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,

RIAMMODERNANENTO E FRUIBILITÀ LOGISTICA DEL PLESSO. AUDIZIONE DEL SIG. ASSESORE

DELEGATO AI LL. PUBBLICI; DEL SIG. DIRIGENTE AI LL. PUBBLICI E DEL SIG. RESP. UNICO DEL

SUDDETTO PROCEDIMENTO.

3. VARIE ED EVENTUALI.

ORISTANO, 30 APRILE 2024

D’ORDINE

DR. GIULIANO URAS

Presidente della Commissione n. 7

Ufficio di Gabinetto del Sindaco