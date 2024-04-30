Annullamento Convocazione del 03.05.2024 e Avviso di riunione VII Commissione Consiliare – Ll. pubblici – in data lunedì 6 maggio 2024 – ore 12

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 7ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI E TOPONOMASTICA
PROTOCOLLO
AI SIG.RI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 7
URAS GIULIANO
SANNA EFISIO
CARBONI GIUSEPPE
FEDERICO FRANCESCO
MUREDDU LUIGI
AL SIG. ASSESSORE DR. AVV. SIMONE PREVETE
AL SIG. DIRIGENTE DR. ING. ALBERTO SODDU
AL SIG. R. U. P. INCARICATO DEI LAVORI IN CORSO PRESSO IL P. T. DI TORREGRANDE
ALLO SPETT.LE «COMITATO DIPORTISTI DIVERSAMENTE ABILI»
AL SIG. SINDACO E ALLA GIUNTA
AL CONSIGLIO COMUNALE
ALLA SIG.RA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI
AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE, AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
AVVISO DI RIUNIONE DELLA VIIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE: LUNEDÌ 6
MAGGIO 2024 – ORE 12:00 – PRESSO LA CASA MUNICIPALE – PALAZZO SCOLOPI – PIANO TERRA
PREMESSO ED EVIDENZIATO CHE È DA INTENDERSI ANNULLATA LA CONVOCAZIONE, DIFFUSA IN DATA
ODIERNA, PREVISTA PER IL GIORNO VENERDÌ 3 MAGGIO 2024 – SI INVITANO CORTESEMENTE QUANTE E
QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA IN OGGETTO CHE SI TERRÀ, DANDO SEGUITO ALLE
ATTESE AUDIZIONI, IN DATA
LUNED Ì 6 MAG G IO 2024
ORE 12:00
PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:
1. PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
RIAMMODERNANENTO E FRUIBILITÀ LOGISTICA DEL PLESSO. AUDIZIONE DI UNA
RAPPRESENTANZA DEL «COMITATO DIPORTISTI DIVERSAMENTE ABILI».
2. PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
RIAMMODERNANENTO E FRUIBILITÀ LOGISTICA DEL PLESSO. AUDIZIONE DEL SIG. ASSESORE
DELEGATO AI LL. PUBBLICI; DEL SIG. DIRIGENTE AI LL. PUBBLICI E DEL SIG. RESP. UNICO DEL
SUDDETTO PROCEDIMENTO.
3. VARIE ED EVENTUALI.
ORISTANO, 30 APRILE 2024
D’ORDINE
DR. GIULIANO URAS
Presidente della Commissione n. 7
SIBI-UDGDS_GM
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Ufficio di Gabinetto del Sindaco
(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 7ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE