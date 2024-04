(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Agricoltura, al via il bando su partenariati di supporto a innovazione

Scritto da Chiara Bini, martedì 30 aprile 2024

Favorire partenariati a supporto dell’innovazione dei servizi nel settore

agricolo, forestale e agroalimentare.

La giunta toscana ha approvato le disposizioni per attivare il bando

dell’intervento “SRG09” (Sviluppo Rurale Feasr 2023-2027) che ne

sostiene la creazione, attribuendo una dotazione complessiva di 500mila

euro.

I partenariati avranno come obiettivi quelli di far emergere le idee

innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese, migliorare i processi

di formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze, favorire i

processi di condivisione delle innovazioni e collegare gli attori.

Secondo la vicepresidente e assessora all’agroalimentare è fondamentale

trasferire l’innovazione al comparto agricolo toscano, e quindi supportarne

il processo. L’innovazione è elemento indispensabile di competitività per

il futuro, perché l’agricoltura è una componente importante della

strategia di specializzazione intelligente della Toscana.

L’intervento “SRG09” è correlato all’obiettivo trasversale del

regolamento europeo “Ammodernamento del settore, promuovendo e

condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione

nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo”,

I soggetti ammessi nei partenariati di progetto sono: enti di formazione

accreditati, soggetti prestatori di consulenza, enti di ricerca,

università e scuole di studi superiori universitari pubblici e privati,

istituti tecnici superiori, istituti di istruzione tecnici e professionali,

altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS (cioè il

sistema di soggetti che si occupano di Agricultural Knowledge and

Innovation), altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e

alimentare rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di

cooperazione, la Regione Toscana, anche attraverso i propri enti

strumentali, agenzie e società in house.

Il sostegno concesso è nella misura del 100 per cento della spesa

ammissibile. L’importo massimo del contributo pubblico ammissibile per

progetto è pari a 100mila euro.

I termini per la presentazione delle domande sul bando attuativo

dell’intervento SRG09 “Cooperazione per azioni di supporto

all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e

agroalimentare” si aprono il 15 maggio 2024 e si chiudono alle ore 13 del

30 giugno 2024.