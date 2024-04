Nota Stampa Sebastiani Noi Moderati

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 In occasione della Giornata della Prevenzione del 5 maggio i cittadini romani avranno la possibilità di ricevere gratuitamente e senza appuntamento un accurato check up medico per la propria salute.

Lo spazio di prevenzione sarà allestito in zona Borghesiana nell’area parcheggio di Mussomeli. Tale evento vedrà la presenza di importanti specialisti nelle aree di propria competenza che forniranno gratuitamente una visita medica.

L’evento è organizzato dal Gruppo Romano di “Noi Moderati” che in particolare nell’ultimo periodo vede accrescere in modo esponenziale il proprio consenso nel territorio capitolino grazie al contributo del Commissario Romano On. Michele Baldi e grazie al grande lavoro del Consigliere comunale On. Marco Di Stefano e del Consigliere Regionale Nazzareno Neri.

“Lo scopo della manifestazione è quello di fornire un valido e concreto servizio al cittadino che per varie ragioni deve attendere a volte tanti mesi per poter ricevere le cure necessarie per i grandi ritardi che il servizio sanitario non riesce ad evadere” le dichiarazioni del Resp. Organizzativo Romano Luca Sebastiani che specifica “ ci aspettiamo un importante riscontro dai cittadini che magari versano anche in difficoltà economiche al fine di sostenere i loro bisogni e garantire loro un migliore stile di vita”

L’appuntamento è per tutti il 5 maggio dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

La prevenzione è alla base di un futuro migliore!