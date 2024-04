Comunicato stampa. ATAC, metro A: servizio in corso di riattivazione su intera linea

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

lun 29 aprile 2024

*ATAC, metro A: servizio in corso di riattivazione su intera linea*

I tecnici ATAC hanno completato l’intervento di ripristino sugli impianti

di alimentazione elettrica della metro A. Il servizio sulla linea, quindi,

è in corso di riattivazione su intera linea, dopo la momentanea sospensione

nella tratta fra Termini e Battistini.

Il problema sugli impianti è stato determinato da un imprevisto occorso in

cantiere durante le lavorazioni notturne in linea.

