AUTONOMIA, RAFFICA FINALE M5S ALLA CAMERA, LEGGE SMONTATA PEZZO PER PEZZO

ROMA, 29 aprile – Raffica finale del Movimento 5 Stelle che nell’Aula della Camera, dopo ore di discussione sull’Autonomia Differenziata, interviene con un lungo elenco di deputati che smontano pezzo per pezzo la legge Calderoli con parole e toni forti, facendosi portavoce “dei cittadini che sono contrari e spaventati da questa legge e degli esperti che in audizione hanno sollevato tutti i punti socialmente pericolosi di questo Ddl”. “Non nel nostro nome questa legge” – hanno detto -, che è solo “becera propaganda finalizzata a raccogliere qualche voto alle europee, priva di soldi per i Lep, che oltre alle materie già citate oggi, attacca anche un tema strategico come l’Ambiente. Come si può pensare di regionalizzarlo?”.

Denunciando anche quanto accaduto in commissione la settimana scorsa, i pentastellati hanno parlato di “un voto illegale che farà aumentare l’illegalità nelle regioni più aggredibili dalla criminalità”. “Cosa accadrà al cantiere del terremoto in centro Italia con questa legge che abbandona interi territori al loro destino?”, arringano a Montecitorio i 5 Stelle mentre in aula si contano solo 6 esponenti di maggioranza. Citando l’articolo 3 della Costituzione, i deputati 5 Stelle sottolineano come oggi qualcuno abbia “candidamente parlato di competizione tra Regioni, calpestando i principi solidaristici che invece la Carta fondamentale sancisce in modo solenne. Il Nord dovrebbe aver imparato la lezione del Covid, quando ha potuto usare i soldi dello Stato per affrontare la pandemia che lo aveva travolto”.

“A Pescara la premier Meloni” – osservano ancora – “ha parlato di un’Italia unita e coesa che porterà in Europa. A distanza di nemmeno 24 ore ci propone un provvedimento che divide l’Italia e altro non è che la disuguaglianza differenziata”.

“I cittadini – hanno concluso i 5 Stelle nella maratona oratoria nell’aula della Camera – non accetteranno mai questa imposizione, questa mortificazione dell’assetto democratico del Paese voluta da presunti patrioti che stanno svendendo l’unità nazionale”.

