29 Aprile 2024

lun 29 aprile 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: "1° Maggio, il lavoro sia per

tutti e in sicurezza. Appello del Garante dei Disabili e dei sindacati”.

Il primo Maggio è la festa del lavoro, ma in Italia per le persone con disabilità

c’è poco da festeggiare; oltre I 2/3 delle persone con disabilità sono disoccupate.

Non solo, circa 600.000 infortuni e 1.000 morti sul lavoro l’anno. Sono dati

questi inaccettabili per un paese civile. Il Garante dei diritti delle persone con

Disabilità della Regione Campania, Avv. Paolo Colombo, e le organizzazioni

sindacali, nella persona dei loro segretari: Nicola Ricci CGIL; Doriana Bonamici

CISL; Giovanni Sgambati UIL; Maria Rosaria Pugliese UGL; formulano un

sentito appello alle istituzioni perchè sia riconosciuto il diritto al lavoro per tutti e

in sicurezza. Il lavoro non è solo fonte di sostentamento, ma è soprattutto

riconoscimento della dignità delle persone. Occorre rilanciare l’inclusione

lavorativa e la legge n.68 del 1999, soprattutto in quei territori come il nostro a

rischio di povertà e di diffusione della criminalità.

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo