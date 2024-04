[Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, il Rugby Viadana apre i playoff battendo Colorno 33-10

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

Serie A Elite Maschile, il Rugby Viadana apre i playoff battendo Colorno 33-10

Femi-CZ Rovigo riceve Mogliano al “Battaglini” nel primo turno del Girone 2

Sono del Rugby Viadana i primi punti dei play-off scudetto 2024. Allo “Zaffanella” i leoni gialloneri superano per 33-10 l’HBS Colorno di Umberto Casellato, ma dopo aver messo a segno tre mete nei primi venti minuti i padroni di casa allenati da Gilbert Pavan devono aspettare le ultime battute di gara per portare a casa il punto bonus.

Partenza fortissima dei mantovani, che vanno in meta con Locatelli – sarà man of the match a fine partita – e replicano rapidamente con Baronio e Luccardi: Colorno riesce a prendere le misure e, nell’ora che segue, contiene i padroni di casa che sembrano dover rinunciare al punto di bonus sino allo scadere quanto Antonio Denti, avanti veterano dei gialloneri, percuote per le vie centrali e schiaccia la marcatura che proietta i viadanesi in vetta al girone uno dei playoff.

Con la vittoria davanti al pubblico di casa il Rugby Viadana conquista anche il diritto a disputare in casa la terza e ultima giornata dei play-off: l’11 maggio, allo “Zaffanella”, arriverà il Valorugby Emilia per l’ultima, decisiva partita che darà un nome alla prima finalista della Serie A Elite Maschile.

Domani alle 16, al “Battaglini”, derby veneto per aprire il Girone 2: di fronte i Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo e il Mogliano Veneto Rugby, qualificatosi in extremis ai play-off dopo essere stati a lungo in corsa per la salvezza, con le due squadre che oggi hanno completato l’avvicinamento alla prima partita della post-season.

Marco Caputo, capo allenatore del Mogliano Veneto Rugby, commenta: “All’inizio della stagione credo che nessuno al di fuori del nostro gruppo di giocatori e del nostro staff credesse effettivamente che avremmo potuto qualificarci per i playoff. Ma abbiamo lavorato molto duramente per questa opportunità e abbiamo fiducia nelle nostre capacità e nel nostro modello di gioco. Non vogliamo sprecare questa meravigliosa opportunità che abbiamo davanti a noi domenica. Conosciamo lo stile di gioco di Rovigo. Sappiamo che hanno un tipo di gioco che li ha portati avanti e in alto molto bene e per molto tempo, e che sono una società con lunga storia e tradizione nel rugby italiano. Sono il punto di riferimento e il club contro cui ogni squadra in Italia si misura. Ma, con il giusto rispetto per l’avversario, andremo in campo con l’ambizione e la convinzione che se riusciremo a gestire bene le nostre basi di gioco fondamentali, allora potremo renderci pericolosi e difficili da fermare. La differenza in questa partita è che dovremo farlo meglio e più a lungo, fino al fischio finale. Ma domenica arriveremo sicuramente con molto entusiasmo e pronti a giocare”.

Risponde Davide Giazzon, assistente allenatore dei Campioni in carica della Femi-CZ Rovigo: “I play-off sono un mini campionato dove tutto si azzera e dove tutti faranno il possibile per vincere, non ci sono primi o ultimi della classe. È stata una bella settimana di lavoro fisico e tecnico in campo, ma anche di studio al video per capire al meglio chi è Mogliano. Sarà una partita nella quale dovremo stare attivi per 80 minuti, i ragazzi hanno dimostrato in passato che quando giocano assieme possono fare grandi cose”.

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 5; HBS Colorno e Valorugby Emilia* 0

*una in meno

Playoff – Girone 2 – I giornata

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Riposa: Petrarca Rugby

Tabellino

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Sabato 27 Aprile 2024

Serie A Elite, semifinali Play-off – I giornata

Rugby Viadana 1970 v HBS Rugby Colorno (22-3)

Marcatori: p.t. 6’ m. Locatelli (5-0), 11’ c.p. Hugo (5-3), 15’ m. Baronio tr. Roger Farias (12-3), 21’ m. Luccardi tr. Roger Farias (19-3), 29’ c.p. Roger Farias (22-3); s.t. 44’ c.p. Roger Farias (25-3), 57’ c.p. Roger Farias (28-3), 78’ m. Lovotti tr. Hugo (28-10), 80’ m. Denti (33-10)

Rugby Viadana 1970: Sauze (53’ Ciardullo), Bronzini, Morosini (73’ Madero), Jannelli, Ciofani, Roger Farias, Baronio (68’ Gregorio), Ruiz, Wagenpfeil (54’ Boschetti), Locatelli, Lavorenti (62’ Catalano), Schinchirimini, Mignucci (40’ Oubina), Luccardi (62’ Denti), Mistetta (53’ Fiorentini)

all. Gilberto Pavan

HBS Colorno Rugby: Van Tonder, Leaupepe, Ceballos, Pavese (61’ Pescetto), Batista, Hugo, Del Prete (68’ Palazzani), Koffi, Broglia (51’ Mbanda), Manni (45’ Ruffolo), Van Vuren (45’ Popescu), Butturini, Arbelo (54’ Leso), Ferrara (45’ Rosario), Franceschetto (54’ Lovotti)

all. Umberto Casellato

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

Assistenti: Alex Frassson (Treviso), Federico Boraso (Rovigo)

Quarto Uomo: Simone Boaretto (Rovigo)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 71’ giallo Palazzani (HBS Rugby Colorno), 76’ Locatelli (Rugby Viadana 1970), 77’ Schinchirimini (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: (Rugby Viadana 1970) (HBS Rugby Colorno)

Note: giornata mite e soleggiata, circa 23°, campo in perfette condizioni. Spettatori 3500 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5 – HBS Rugby Colorno 0

Man of the Match: Samuele Locatelli (Rugby Viadana 1970)

Ultime dalle sedi

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 28 aprile 2024, ore 16.00

Playoff Serie A Elite Maschile, I giornata – diretta RaiSport/DAZN

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Femi-CZ Rovigo: Sperandio; Sarto, Diederich Ferrario (cap), Uncini, Vaccari; Dogliani, Bazan Vélez; Casado Sandri, Lubian, Meggiato; Zottola, Steolo; Swanepoel, Giulian, Leccioli.

a disposizione: Cadorini, Quaglio, Lastra Masotti, Ferro, Sironi, Cosi, Chillon, Lertora.

all. Lodi

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo, Dal Zilio, Zanatta, Zanandrea; Ferrarin, Fabi; Kingi, Finotto, Marini; Baldino (cap), Carraro; Avaca E., Frangini, Aminu

a disposizione: Sangiorgi, Gentile, Ceccato, Brevigliero, Grant, Battara, Garbisi, Vanzella

all. Caputo

arb. Bottino (Roma)

Andrea Cimbrico

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Responsabile

