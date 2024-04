CONTIENE FOTO# TACCHEGGIATRICI SERIALI IN TRASFERTA ALL’OUTLET DI VALMONTONE. CARABINIERI ARRESTANO 3 DONNE E DENUNCIANO 33ENNE URUGUIANO.

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Colleferro

Comunicato stampa

TACCHEGGIATRICI SERIALI IN TRASFERTA ALL’OUTLET DI VALMONTONE.

CARABINIERI ARRESTANO 3 DONNE E DENUNCIANO 33ENNE URUGUIANO.

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre donne della

provincia di Roma, di 20, 32 e 37 anni, già note per precedenti reati,

gravemente indiziate di furto aggravato di merce esposta in vendita

all’interno di una nota griffe dell’Outlet di Valmontone.

Un Carabiniere della Compagnia di Colleferro, libero dal servizio e in abiti

civili, era all’interno dell’attività commerciale quando ha notato due donne

che si aggiravano tra gli scaffali con fare sospetto, osservando la merce

esposta e stando attente ai movimenti degli addetti alle vendite.

I particolari non sono sfuggiti al militare che ha iniziato a seguire i loro

movimenti fino a quando due donne, senza passare per le casse, hanno prima

oltrepassato le barriere del sistema antitaccheggio e poi evitato il

controllo degli addetti alla vendita uscendo dal negozio ed avviandosi verso

l’uscita del centro commerciale.

A quel punto, il Carabiniere si è qualificato ed ha bloccato le due donne

chiedendo assistenza ai colleghi della Stazione di Valmontone che sono