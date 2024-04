(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Una maratona di danza al Centro Commerciale Cinecittà Due con “Dance with Us” e noti ballerini della tv capitanati da Simone Di Pasquale, dal 26 al 28 aprile 2024

Al ritmo di danza. Il Centro commerciale Cinecittà Due (il primo nato nella Capitale nel 1988) invita il pubblico ad una maratona di ballo di ben tre giorni, Dal 26 al 28 aprile arriva, infatti, l’evento “Dance with us” con i famosi danzatori della televisione, capitanati dal ballerino Simone Di Pasquale pronto a coinvolgere e travolgere i visitatori nelle varie discipline artistiche. Lo storico centro con questa iniziativa “torna in pista” e rilancia la sua storia: un restyling progettuale dei propri spazi e una nuova narrazione innovativa per la propria community. Tra uno shopping e l’altro gli affezionati e i curiosi potranno trasformarsi in “ballerini per un giorno” scegliendo tra i diversi stili proposti nelle varie giornate. Il 26 aprile sarà la volta di latino/caraibico e balli di gruppo, il 27 aprile porte aperte per le scuole di danza negli Stili Modern, Contemporary, Hip Hop, Video Dance, Heels Dance, Latin Fusion. E per i danzatori più meritevoli la possibilità di esibirsi il giorno successivo nello spettacolo: “Dance with Us”, che vedrà schierati 8 concorrenti neofiti (4 uomini e 4 donne) in coppia con noti Maestri pronti ad insegnare una originale coreografia. Sara Di Vaira introdurrà i concorrenti (che si sfideranno davanti ad una giuria di esperti) con una breve scheda individuale. Ospite d’onore: Alessandra Tripoli, mentre Rossella Erra sarà in mezzo alla gente con lo scopo di incitarla ad applaudire i “danzatori per un giorno” più bravi di tutti.