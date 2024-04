(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 Ufficio Stampa

Gruppo PD

Camera dei Deputati

Gianni Scek

Aborto: Zan (Pd), governo vogliacco, vuole cancellare 194 per decreto

Il PNRR come cavallo di Troia per far entrare nei consultori le associazioni antiabortiste amiche della destra e limitare il diritto all’autodeterminazione delle donne. Stanno cancellando la 194 a colpi di decreto, senza il coraggio di ammetterlo. Un governo di vigliacchi.

Roma, 23 aprile 2024