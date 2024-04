POMPEI, MUSEO PER TUTTI – Due guide scaricabili gratuitamente per favorire un’esperienza di visita senza barriere cognitive a Pompei

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Fondazione De Agostini

Fondazione De Agostini nasce nel marzo del 2007 a Novara. Fortemente radicata nel territorio,

dove il Gruppo De Agostini è presente dal 1908, la Fondazione persegue principalmente finalità

di utilità sociale con il desiderio di restituire alla collettività parte del valore generato dalle

attività imprenditoriali del Gruppo De Agostini.

Roberto Drago è Presidente d’Onore, Chiara Boroli ricopre la carica di Presidente e Marcella

Drago è il Segretario Generale.

La Fondazione è attiva in quattro ambiti principali: disabilità, educazione e formazione,

inclusione sociale, emergenze.

Questa scelta nasce dal desiderio di dare una risposta concreta ai bisogni dei più fragili e da una

profonda attenzione alle diverse esigenze del territorio, mettendo al centro il primato della

persona, lavorando in rete con associazioni, istituzioni e altre fondazioni, per promuovere il

cambiamento e l’inclusione sociale.

La Fondazione opera principalmente in Italia e realizza progetti, sia operativi sia erogativi, che

possano essere replicati in ambiti e località diverse, cercando di promuovere e rafforzare la

sostenibilità dei progetti stessi e la capacità di proseguire autonomamente dopo la fase di avvio

iniziale.

Alleviare la sofferenza e il disagio delle persone più deboli o colpite da gravi calamità, favorire

l’educazione, la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro quali strumenti di crescita e

valorizzazione della persona, promuovere l’accoglienza dei più svantaggiati ponendo attenzione

alle loro fragilità, sono alcuni degli obiettivi che la Fondazione De Agostini persegue dal 2007.

Ad oggi, la Fondazione ha realizzato 331 interventi con 23,5 milioni di euro erogati.

