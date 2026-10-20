MILANO, SQUERI (FI): «DEVASTAZIONI VERGOGNOSE, FERMARE I VIOLENTI E GARANTIRE LA SICUREZZA»

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Milano, 19 ottobre – «Da cittadino milanese provo rabbia e indignazione per quanto accaduto sabato e domenica nel cuore della nostra città. Vetrine distrutte, negozi saccheggiati, aggressioni alle forze dell'ordine: uno spettacolo vergognoso e inaccettabile. Nessun disagio sociale può giustificare queste violenze. Chi devasta calpesta i diritti dei cittadini, dei lavoratori e degli stessi manifestanti pacifici». Lo dichiara Luca Squeri, deputato milanese di Forza Italia.
«Ai commercianti colpiti, ai loro dipendenti e ai cittadini va la mia solidarietà. Alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine rivolgo un ringraziamento per il coraggio e la professionalità con cui hanno affrontato queste giornate».
«Occorre intervenire con fermezza per contrastare un vandalismo sempre più aggressivo: rafforzare il presidio del territorio, prevenire le azioni dei gruppi violenti e assicurare che i responsabili siano identificati e rispondano concretamente delle proprie condotte. Servono un coordinamento pieno tra le istituzioni e strumenti e personale adeguati per chi garantisce la sicurezza. Milano non può essere tenuta in ostaggio da chi distrugge e saccheggia. Difendere la legalità significa difendere la libertà di tutti», conclude Squeri.
(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Milano, 19 ottobre – «Da cittadino milanese provo rabbia e indignazione per quanto accaduto sabato e domenica nel cuore della nostra città. Vetrine distrutte, negozi saccheggiati, aggressioni alle forze dell'ordine: uno spettacolo vergognoso e inaccettabile. Nessun disagio sociale può giustificare queste violenze. Chi devasta calpesta i diritti dei cittadini, dei lavoratori e degli stessi manifestanti pacifici». Lo dichiara Luca Squeri, deputato milanese di Forza Italia.