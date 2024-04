(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 MORTE AGOSTINO, M5S: SIMBOLO PER CHI CREDE NELLA GIUSTIZIA, HA FATTO STORIA ANTIMAFIA

ROMA, 21 APR. – “Vincenzo Agostino è un simbolo per chi crede nella giustizia, e noi ci crediamo. La sua imperterrita ricerca della verità per la morte di suo figlio Nino e della moglie Ida ha fatto la storia dell’antimafia nel nostro paese. Il suo coraggioso esempio ora passa sulle spalle di tutti noi: alla sua famiglia le più sentite condoglianze”. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Giustizia di Camera e Senato.

