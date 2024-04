(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 **Inaugurato l’ostello della legalità a Suvignano**

Scritto da Sara Ghilardi, domenica 21 aprile

**Prosegue l’impegno della Regione per la progettualità e la restituzione

alla fruizione pubblica della Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla

criminalità organizzata e gestito da Ente Terre Regionali Toscane**

Dopo un anno esatto di lavori per un investimento complessivo di 900mila

euro, vede la completa riedificazione un vecchio e fatiscente immobile

situato all’ingresso della tenuta che è stato adattato alla ricettività e

trasformato in ostello della legalità.

L’ostello è situato al primo piano mentre il piano terreno ospita uffici e

vi è stata ricavata anche la sala della Legalità, che si inaugura insieme

all’ostello e che si aggiunge alla già esistente sala Falcone situata non

lontano dall’ostello.

Il presidente della Regione Toscana e l’assessore ai rapporti con gli enti

locali e alla cultura della legalità hanno ricordato come Suvignano

rappresenti un bene esemplare, non solo per la Toscana ma per il Paese.

L’impegno della Regione Toscana per il presidente e l’assessore ai rapporti

con gli enti locali e alla cultura della legalità sta proseguendo e lo

dimostra l’investimento di quasi un milione di euro che nel corso del 2023

è stato impiegato per far rinascere l’Ostello della Legalità. Un luogo

che ospiterà le ragazze e i ragazzi impegnati nei futuri campi della

legalità e che diventerà un punto di riferimento per i pellegrini che

percorrono la via Francigena, attraversando anche l’area della tenuta. La

legalità non necessita di luoghi unici, ma di azioni concrete che

permettano una nuova vita a questi immobili. Suvignano ne è un esempio

indiscutibile.

La nuova struttura si compone di 9 stanze, oltre ai bagni. La capienza

complessiva è di 39 posti letto.

Chiunque potrà prenotare un soggiorno nell’ostello che sarà aperto tutto

l’anno e sarà gestito direttamente dalla società agricola di Suvignano.

Al momento ci sono già le prime prenotazioni per soggiorni per gruppi.

Il recupero e lo sviluppo della Tenuta di Suvignano

La Tenuta di Suvignano, estesa nel territorio dei Comuni di Monteroni

d’Arbia e Murlo, in Provincia di Siena, fu definitivamente confiscata alla

criminalità organizzata nel 2007. A cavallo fra il 2018 e il 2019,

l’assegnazione alla Regione, che la gestisce adesso attraverso Ente Terre

Regionali Toscane, avviando così un progetto unico nel panorama nazionale,

che coinvolge i due comuni su cui la proprietà si distende e le

associazioni di promozione della legalità e della lotta alle mafie.

La Regione Toscana, per il tramite di Ente Terre, ha ritenuto di fare della

Tenuta di Suvignano un luogo simbolo della legalità, un campus permanente

dove ospitare iniziative per parlare del contrasto alle mafie, dove

organizzare eventi e manifestazioni aperte a tutta la società civile, dove

organizzare soggiorni estivi per i giovani sui terreni strappati alle

cosche, in linea con quanto fatto in altre realtà regionali interessate da

fenomeni di infiltrazione mafiosa. Per raggiungere tali obiettivi la

Regione ha avviato una serie di importanti interventi di ristrutturazione e

messa in sicurezza di parte dei fabbricati, la realizzazione di una sala

riunioni dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, la costruzione dell’

ostello da 40 posti letto, collegato ad un’ulteriore ampia sala per

riunioni, meeting ed eventi.

Fin dal suo ingresso nel controllo della società Agricola Suvignano, la

Regione ha avviato la valorizzazione della Tenuta, promuovendo iniziative

che evidenziano i valori positivi del bene confiscato dal punto di vista

simbolico, educativo e produttivo, con il coinvolgimento dei giovani e

delle scuole, nel quadro delle iniziative di promozione della cultura della

legalità proprie della legge regionale 11/1999 “Provvedimenti a favore

delle scuole, delle Università toscane e della società civile per

contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della

coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità

organizzata”. A supporto delle tante iniziative per la promozione della

cultura della legalità democratica, nel 2020 è stato realizzato il

“percorso della legalità” interno alla Tenuta, costituito da 10

pannelli illustrativi e da un depliant introduttivo, che offre la