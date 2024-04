EZIO GUAITAMACCHI PRESENTA A ROMA “SHE’S A WOMAN”

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 ARRIVA A ROMA “SHE’S A WOMAN”

STORIE DI CORAGGIO, ORGOGLIO, AMORE E (DIS)ONORE DI 33 REGINE DELLA MUSICA

IL NUOVO LIBRO DI EZIO GUAITAMACCHIedito da Rizzoli Lizardcon la prefazione di GIANNA NANNINI

Lunedì 22 aprile – 18.30 – Libreria Eli (Viale Somalia, 50)

Arriva a Roma il tour di presentazione di “She’s A Woman – Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica” (Rizzoli Lizard), il nuovo libro dello scrittore e giornalista musicale Ezio Guaitamacchi con la prefazione di Gianna Nannini. L’autore presenterà il suo nuovo libro lunedì 22 aprile, alle ore 18.30, alla libreria ELI di Roma (viale Somalia, 50) con la partecipazione di Carlo Massarini. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Da maggio, distribuito da Ponderosa Music & Art, “She’s a Woman” diventa uno spettacolo di racconti, suoni e visioni, un viaggio suggestivo nelle vite e nelle canzoni di 12 Regine della Musica, scritto, narrato e suonato da Ezio Guaitamacchi. Sul palco con lui la formidabile voce di Brunella Boschetti, il talento artistico di Andrea Mirò e la partecipazione speciale di Ivan Cattaneo nel triplice ruolo di cantante, videomaker e “testimone” di incontri fantastici.

In “She’s a woman”, Guaitamacchi racconta le storie di 33 (come i giri di un vinile) tra le più iconiche regine della musica, donne piene di coraggio, orgoglio e coscienza politica, che hanno saputo rappresentare la forza del pensiero, del sentimento e della sensualità in un mondo, quello della musica pop rock, dove, da sempre, regna il maschilismo. L’autore guida il lettore nelle vicende di queste protagoniste che hanno affrontato sfide, superato ostacoli e lasciato un segno indelebile, rivelando dettagli inediti, frutto di ricerca e conversazioni private, e arricchendo il tutto con immagini suggestive.

Il libro si compone di 5 sezioni: “Respect – Coraggio ed emancipazione” con le storie di artiste come Patti Smith, Joni Mitchell, Annie Lennox, Beyoncé e Madonna, “People have the power – Impegno politico” in cui, tra gli altri, si trovano racconti su Joan Baez, Billie Holiday, Sinéad O’Connor e Nina Simone, “Piece of my heart – Amore e sesso” in cui si approfondiscono le vite di superstar del calibro di Courtney Love, Janis Joplin, Yoko Ono, Nico, Sheryl Crow ed Édith Piaf, “I will survive – Violenze e soprusi” con il racconto delle drammatiche vicende che hanno segnato le storie di cantanti come Tina Turner, Lady Gaga, Whitney Houston, Donna Summer e Amy Winehouse e, infine, “Gracias a la vida – Orgoglio culturale” in cui vengono approfondite le figure di autentiche “ambasciatrici culturali” come Miriam Makeba, Mercedes Sosa e Noa.