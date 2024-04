CONTIENE FOTO# CONTINUA L’AZIONE DI CONTROLLO DA PARTE DEI CARABINIERI IN TUTTA L’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA ROMA TERMINI E ZONE LIMITROFE. DUE PERSONE ARRESTATE, 11 DENUNCIATE E 13 SANZIONATE.

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

CONTINUA L’AZIONE DI CONTROLLO DA PARTE DEI CARABINIERI IN TUTTA L’AREA

DELLA STAZIONE FERROVIARIA ROMA TERMINI E ZONE LIMITROFE.

DUE PERSONE ARRESTATE, 11 DENUNCIATE E 13 SANZIONATE.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, con il supporto dei

Carabinieri di altre Compagnie del Gruppo di Roma, del Nucleo Carabinieri

Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo

straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in

tutta l’area della stazione ferroviaria Roma Termini, tra cui via Cernaia,

piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio,

viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San

Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone

limitrofe.

Nel corso delle intense attività, i Carabinieri hanno eseguito 2 arresti e

denunciato 11 persone a piede libero, mentre altri 13 cittadini sono stati

sanzionati amministrativamente.

L’azione di controllo, ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo

Termini di arrestare un cittadino marocchino di 22 anni, con precedenti,

sorpreso con atteggiamento sospetto mentre cedeva 2 g di hashish ad un

acquirente che è stato identificato e segnalato alla Prefettura, poiché

assuntore di sostanze stupefacenti.

Subito dopo, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno

arrestato un cittadino del Bangladesh di 34 anni, sorpreso dagli addetti

alla sicurezza di un’attività commerciale di via Gioberti, subito dopo aver

asportato dal negozio 40 flaconcini di deodorante spray dal valore

complessivo di 135 euro, che sono stati recuperati e restituiti al

responsabile dell’attività.

Sempre i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, in diverse attività hanno

denunciato in stato di libertà un 45enne italiano, fermato subito dopo aver

asportato un prodotto farmaceutico, da una farmacia presente all’interno

dello scalo ferroviario. Un libanese di 66 anni, trovato in possesso senza

giustificato motivo, di un coltellino multiuso e due paia di forbici, nonché

trovato in possesso di modica quantità di stupefacente ad uso personale e

pertanto è stato anche segnalato alla Prefettura di Roma.

Responsabili, invece, dell’inosservanza al D.A.C.UR. emesso dal Questore di

Roma, 5 persone mentre altre tre sono ritenute responsabili

dell’inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Roma. Sono stati

inoltre sanzionati amministrativamente 13 cittadini, tra cui 6 italiani, per

la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Roma

Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore

dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro.

Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno

identificato 100 persone e eseguito verifiche su 50 veicoli, tra cui 4

automobilisti sanzionati al codice della strada per la mancata revisione

periodica.

