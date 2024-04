(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 La “Bandiera Lilla” dell’accessibilità sventola ancora su Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia si conferma Comune Lilla. Consegnate a Bologna, durante la “Giornata Lilla” alla Fiera Internazionale EXPOSANITA’ 2024, le bandiere ai Comuni accessibili.

Durante la cerimonia, il presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano ha ricordato cosa significa essere un Comune Lilla, sottolineando cosa Bandiera Lilla si aspetta dai Comuni, ma anche cosa offre loro e come poter utilizzare al meglio i servizi della cooperativa.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Bazzano – del clima di “impegno gioioso“ che abbiamo respirato in questa giornata e che testimonia come il “modello di lavoro Lilla” sia stato correttamente recepito ed apprezzato dai nostri Comuni che sempre più spesso riescono a trovare soluzioni ai problemi di accessibilità del proprio territorio. Ciò significa che la rete dei Comuni Lilla sta crescendo e si sta sviluppando. Sarà nostra cura potenziare e stimolare questo modello di lavoro favorendo la crescita dell’accessibilità turistica».

La “Bandiera Lilla” dell’accessibilità continuerà a sventolare sul territorio di Castiglione della Pescaia per il prossimo biennio. Un riconoscimento prestigioso che premia gli obiettivi raggiunti nell’ambito del turismo accessibile e il lavoro a favore della sostenibilità. Dal palazzo comunale alla Biblioteca, i musei, l’area degli scavi archeologici, gli impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni, i parchi e la green beach, l’Amministrazione porta avanti il proprio intento di rendere il territorio sempre più fruibile da tutti.