sabato 20 aprile ore 12 – Il “Trofeo Senza Fine” arriva a Venaria Reale Reggiaa

Il “Trofeo Senza Fine” arriva alla Reggia di Venaria

20 aprile 2024

Torino 19 aprile 2024

ti segnalo che sabato 20 aprile 2024, alle ore 12:11 è previsto l’arrivo nella stazione di Venaria Reale del Trofeo del Giro d’Italia a bordo del Regionale di Trenitalia.

Il celebre “Trofeo senza fine” arriverà con uno speciale treno Pop, che in onore del Giro sarà in livrea rosa.

All’arrivo, Martina Colombari, madrina di Trenitalia per il viaggio del Trofeo senza Fine, lo consegnerà al Direttore Regionale di Trenitalia Piemonte, Luca Zuccalà.

All’esterno della stazione di Venaria Reale Reggia, in un’apposita area dedicata, dalle 12:30 alle 14:30, viaggiatori e della cittadinanza potranno ammirare il Trofeo del 107° Giro d’Italia, che partirà il prossimo 4 maggio proprio da Venaria Reale e, attraversando tutta la Penisola, terminerà il 26 maggio a Roma, dove verrà proclamato il vincitore del Trofeo senza fine.

Trenitalia – società capofila del Polo Passeggeri – è al fianco della “corsa a due ruote più dura del mondo nel paese più bello del mondo”, anche per il 2024, in qualità di Official Green Carrier del Giro d’Italia e del Giro-E, per sottolineare il legame che unisce il viaggio in treno con la tutela e il rispetto dell’ambiente.

