Sabato 20 aprile, alle ore 12:00, inaugura la 65^ Fiera dei Librai Bergamo sul Sentierone in centro città. Il Premio Strega Tour fa tappa alla manifestazione, domenica 21 aprile gli incontri con i dodici finalisti. COMUNICATO STAMPA.

Il 21 aprile il Premio Strega in tour fa tappa a Bergamo con i dodici candidati che si disputeranno l’edizione 2024 del prestigioso riconoscimento letterario.

Un programma ricco di incontri: Maurizio Ferraris, Telmo Pievani, Lidia Ravera, Cochi, Paolo Crespi, la dozzina del Premio Strega, Emilio Previtali, Gianvito Martino, Jacopo Lo Grasso, Massimo Polidoro, Annarosa Buttarelli, Carlo Cottarelli, Michele Bellini, Bruno Bozzetto e Simone Tempia, Tiziano Fratus, Alessandro Robecchi, Vera Gheno, Giulia Corsalini, Marino Folin, Nando Dalla Chiesa, Federico Fubini, Luca Bianchini, Giuseppe Remuzzi, Dayane Mello, Giuseppe Girgenti.

Bergamo, 19 aprile 2024 – Sabato 20 aprile 2024 alle ore 12.00 si inaugura la 65^ Fiera dei Librai Bergamo con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei partner sostenitori della manifestazione.

La Fiera dei Librai è in programma dal 20 aprile al 1 maggio nella tensostruttura collocata sul Sentierone di Bergamo ed è organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – Associazione Librai Bergamaschi.

Più di 80 autori e autrici e un programma variegato che accanto alle nuove uscite del panorama editoriale nazionale propone approfondimenti, storie del territorio e momenti di condivisione adatti ad ogni età. Tre le sedi degli incontri, oltre alla Spazio Incontri allestito all’interno della Fiera, gli incontri sanno ospitati all’Auditorium di Piazza Libertà, presso il Donizetti Studio mentre alcuni eventi speciali si terranno a NXT Station in Piazzale degli Alpini.

Il 21 aprile nell’Auditorio di Piazza Libertà si terrà il Premio Strega Tour 2024. A partire dalle 15.00 i dodici finalisti del prestigioso premio letterario presenteranno le loro opere in dialogo con tre relatori d’eccezione. Alle 15.00, introdotti dal podcaster e speaker radiofonico Gianpiero Kesten ci saranno: Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax); Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

Alle 17.00 introdotti da Adriana Lorenzi ci saranno: Adrian Bravi, Adelaida (Nutrimenti); Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi); Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani);

Daniele Rielli, Il fuoco invisibile (Rizzoli).

Alle 19.00 introdotti da Nadia Ghisalberti e Antonio Terzi ci saranno: Donatella Di Pietrantonio, Età fragile (Einaudi); Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi); Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori).

Alcuni degli appuntamenti in programma:

Maurizio Ferraris e Telmo Pievani Imparare a vivere, Laterza (20 aprile – 18.30 Spazio incontri); Lidia Ravera Un giorno tutto questo sarà tuo, Bompiani (20 aprile – 20.30 Spazio incontri); Cochi e Paolo Crespi La versione di Cochi, Baldini e Castoldi (21 aprile – 11.30 Spazio incontri); Emilio Previtali La meccanica delle nuvole [va quasi sempre a finire che piove], Freridespirit (22 aprile – 20.30 Spazio incontri); Gianvito Martino e Jacopo Lo Grasso Non tutto è scritto nel DNA, Mondadori (23 aprile – 18.30 Spazio Incontri); Massimo Polidoro La meraviglia del tutto, Mondadori (23 aprile – 20.30 Spazio Incontri); Michele Bellini Salviamo l’Europa, Marietti 1820 (25 aprile – 18.30 Spazio Incontri); Bruno Bozzetto e Simone Tempia Il signor Bozzetto, Rizzoli Lizard (26 aprile – 20.30 Spazio Incontri); Tiziano Fratus Alberodonti d’Italia, Edizioni Gribaudo (27 aprile – 15.45 Auditorium) Alessandro Robecchi Pesci piccoli, Sellerio (27 aprile – 17.00 Spazio Incontri); Vera Gheno Grammamanti. Immaginare futuri con le parole, Einaudi (27 aprile – 20.30 Spazio Incontri); Giulia Corsalini La condizione della memoria, Guanda (28 aprile – 11.00 Spazio Incontri); Michele Mari —— (28 aprile – 18.30 Spazio Incontri); La McMusa – Marta Ciccolari Micaldi Sparire qui. Un viaggio nel cuore degli Stati Uniti attraverso incontri, pagine di letteratura e sogni americani, Rizzoli (28 aprile – 20.30 Spazio Incontri); Marino Folin Inventario: Le cose e la casa, Marsilio (29 aprile – 18.30 Spazio Incontri); Nando Dalla Chiesa Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore, Solferino (29 aprile – 20.30 Auditorium); Federico Fubini L’oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato, Mondadori (30 aprile – 16.00 Spazio Incontri); Luca Bianchini Il cuore è uno zingaro, Mondadori (30 aprile – 20.30 NXT Station | Piazzale Alpini); Giuseppe Remuzzi Le sanguisughe di Giulietta e altre storie incredibili sul progresso e le contraddizioni della medicina, Solferino (1 maggio – 16.00 Spazio Incontri); Dayane Mello La bambina che dormiva sempre con la luce accesa, Baldini+Castoldi (1 maggio – 18.30 Spazio Incontri); Giuseppe Girgenti Umano, poco umano, Piemme (1 maggio – 19.45 Spazio Incontri).

Non mancano anche quest’anno gli spazi dedicati alla lettura e attività per i più piccoli, pubblico particolarmente affezionato alla Fiera: 11 proposte di letture animate, laboratori dedicati alla robotica realizzati in collaborazione con Fondazione Dalmine, giocolerie e tante storie a loro dedicati a partire dai 3 anni di età.