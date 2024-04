(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Casa: Majorino (PD), Meloni dice “sacra” ma per destra è inutile, solo disastri

Dichiarazione di Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito Democratico, responsabile Diritto alla casa

Giorgia Meloni dice che per il governo la casa è “sacra”. In realtà per la destra è semplicemente inutile. Il governo Meloni in tutti questi mesi è riuscito nel miracolo di azzerare i fondi di sostegno all’affitto, non ha attuato alcun intervento di riqualificazione delle case popolari inutilizzate, non ha attuato politiche per regolamentare il fenomeno degli affitti brevi. Un vero e generalizzato disastro culminato nei recenti annunci del ministro Salvini sul condono.

Roma, 19 aprile 2024