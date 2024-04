(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Lavoro, Osnato (FdI): boom occupazione grazie a indeterminato, stop a bugie della sinistra e dei 5 stelle!

“Ancora un dato che dovrebbe spingere l’opposizione a parlare con un po’ di cognizione di causa, anziché lanciarsi in dichiarazioni fondate sul nulla. Ci dicono tutti i giorni che il boom degli occupati è legato ai contratti precari, ma dai numeri Inps emerge una realtà ben diversa: la maggior parte del nuovo lavoro è stabile e di qualità”. Così Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commenta i dati sugli oltre 155mila contratti in più nel mese di gennaio, un saldo cui le posizioni a tempo indeterminato contribuiscono per quasi il 70%. “A sinistra hanno sempre avuto un cattivo rapporto coi numeri. A differenza della loro, la nostra non è propaganda”, continua l’esponente di FdI, “ma la realtà quotidiana di persone che prima faticavano e oggi hanno un reddito vero. Meno sussidi, più opportunità: questo è il futuro della Nazione secondo il Governo Meloni”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati