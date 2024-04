+ + + MEMO + + + ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE, PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELL’ANNO 2023 – ROMA, 18 APRILE 2024, AUDITORIUM CONSOB

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 + + MEMO + +

Alle Redazioni

Domani, 18 aprile 2024 alle ore 11:00 presso l’Auditorium Consob in Roma, ingresso di Via Claudio Monteverdi, 35, il Presidente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, presenterà la Relazione annuale 2023.

La registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 10:00. La partecipazione è libera, ma è gradita la registrazione online: https://www.consob.it/web/area-pubblica/iscrizione-seminari

L’evento è gratuito. È in corso la procedura per l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

L’ufficio Stampa

Ufficio Stampa

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Ufficio Stampa

Via G. B. Martini, 3

00198 Roma

http://www.consob.it