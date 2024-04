Comune di Ancona – comunicati del 17 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Ancona, 17 aprile 2024

COMUNE IN-FORMAZIONE: SECONDO APPUNTAMENTO SU EFFICIENZA ED EFFICACIA

ORGANIZZATIVA NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

E' in programma per giovedì 9 maggio alle 17,30 nella sala del Consiglio Comunale in Largo XXIV Maggio il secondo appuntamento del progetto Comune In-Formazione, organizzato dal Comune di Ancona in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche.

La lezione, aperta ai dipendenti, agli amministratori e a tutti i cittadini interessati, svilupperà il tema "L'efficienza e l'efficacia organizzativa nelle Amministrazioni locali", con il dottor Graziano Cucchi di UnivPM.

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione si può effetture sulla piattaforma Event Brite.

Di seguito il link all'evento creato su Eventbrite per le prenotazioni al 2 incontro del corso di formazione tenuto dall'UNIVPM Dipartimento di Managment:

Prosegue così la serie di incontri per la formazione e l'aggiornamento sui temi strategici relativi al governo delle Città, che si è aperta il 4 aprile con la lezione della professoressa Monica De Angelis su "I Comuni nell'architettura democratica italiana".

Si proseguirà il 13 giugno con "La forma di governo in Italia e i tentativi di revisione costituzionale" (prof. Marta Cerioni), il 19 settembre con "Il bilancio preventivo e consuntivo del Comune" (prof. Stefano Marasca), il 24 ottobre con "La comunicazione e la rendicontazione del valore creato: tra responsabilità e sostenibilità" (prof. Maria Serena Chiucchi), il 14 novembre con "La comunicazione pubblica istituzionale nell'era digitale" (dott. Luca Marinelli).

Il progetto

Il progetto nasce dalla sinergia tra l'assessorato all'Università e la Presidenza del Consiglio, che hanno individuato un percorso insieme con l'Università politecnica delle Marche e con il suo Dipartimento di Management, che ha strutturato, tra l'altro, il panel dei docenti.

“Comune in-formazione” è quindi un percorso formativo aggiuntivo, dedicato ai

consiglieri comunali, agli amministratori, ai dipendenti del Comune di Ancona e alla cittadinanza in generale, secondo un calendario di 6 corsi di formazione, che si svolgeranno il giovedì pomeriggio a partire dalle 17,30, in una serie di date nel corso dell'anno, a partire dal 4 aprile. Le lezioni avranno una durata di 45 minuti, a cui si aggiungeranno 20 mnuti riservati alle domande e al dibattito.

Le dichiarazioni

Assessore all'Università Marco Battino

"Questo progetto è la dimostrazione concreta del nostro percorso di "intersezione" tra il mondo dell'Università e il Comune di Ancona. Il fatto che l'UnivPM fisicamente entri in Comune e parli a tutti i cittadini sui temi della Pubblica amministrazione, e che il Comune, a sua volta, collabori con l'Università per far sì che ci sia una maggiore divulgazione dei temi di studio relativi alla PA, è l'emblema della comunicazione tra i due enti. Ci tengo a sottolineare che il progetto nasce dalla stretta collaborazione con il presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, che è molto attento alla formazione e a dare la rilevanza che merita al Consiglio comunale e a tutti i cittadini. La nostra azione sinergica ha portato a questo primo risultato della calendarizzazione di un ciclo di eventi di formazione per la nostra città. E' anche attraverso queste iniziative che Ancona diventa vera città universitaria".

Prof. Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche

“L’iniziativa, nata all’interno della collaborazione tra l’Università e il Comune di Ancona, trae origine dalla volontà di approfondire alcune tematiche per una formazione continua rivolta sia alle diverse professionalità all’interno dell’ente comunale, sia alla cittadinanza. Una occasione per diffondere conoscenze, strumenti utili, confrontarsi con docenti per un’università utile per il territorio".

Presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi

Innovazione tecnologica, formazione, rispetto istituzionale del ruolo del Consiglio comunale. E' questa la triade su cui si basa la nostra azione e che, in termini di formazione comincia a concretizzarsi proprio con questo progetto. Ogni consigliere comunale ha un proprio bagaglio culturale e di esperienza in virtù del quale è stato scelto e votato dai cittadini e in relazione al quale porta il proprio prezioso apporto in Consiglio. Questa formazione, che offriamo anche ai Consiglieri comunali interessa alcuni aspetti strategici del governo dell'Ente pubblico e si pone quindi, per i consiglieri come una opportunità di aggiornamento e approfondimento con un panel di docenti di alto livello. Per questo ringrazio l'UniniversitàPolitecnica delle Marche per il prezioso e indispensabile apporto e l'assessore all'Università Marco Battino, che in virtù della sua delega agevola anche all'interno dell'Ente questo ti po di collaborazioni che conferiscono valore aggiunto all'azione quotidiana della Pubblica amministrazione".