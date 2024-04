Com. Consiglio Comunale: gli argomenti della seduta di lunedì 22 aprile

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Consiglio Comunale: gli argomenti della seduta di lunedì 22 aprile

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi alle

20 di lunedì 22 aprile, nell’aula consiliare “Luigi Sturzo”, con all’ordine del giorno i seguenti

argomenti: approvazione dei verbali/resoconti dettagliati delle sedute di Consiglio dalla n. 1 alla n.

37 del 2022 e dalla n. 1 alla n. 45 del 2023; variazione di bilancio relativa alla seconda annualità del

Piano di zona 2019-2020; proposta di ratifica di una delibera di Giunta municipale riguardante il

partenariato pubblico – privato per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di

pubblica illuminazione nel territorio comunale; ratifiche di due deliberazioni di Giunta riguardanti

l’una la variazione di bilancio per il finanziamento di un contratto di lavoro autonomo con un

analista informatico nell’ambito del Pnrr, l’altra la variazione di bilancio per il finanziamento del

contratto di lavoro autonomo con un architetto nel contesto delle previsioni dell’Agenzia per la

coesione territoriale; proposta di ratifica inerente l’accertamento del finanziamento regionale per i

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Scala di Maria Santissima del Monte; ordine

del giorno, presentato dal presidente Francesco Incarbone nell’ambito di un’iniziativa del

Coordinamento dei presidenti dei consigli comunali della provincia di Catania, per attività a

sostegno del comparto agricolo; approvazione dei regolamenti comunali relativi l’uno alla

realizzazione di dehors su suolo pubblico, l’altro alla tutela e al benessere degli animali; presa d’atto

della proposta di modifiche allo statuto dell’Aicc (Associazione italiana città della ceramica), di cui

il Comune di Caltagirone fa parte.

Caltagirone, 17 aprile 2024