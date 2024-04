(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA: PALAZZI (FDI), PREMIO LIBERAZIONE CICLISMO ESALTA BELLEZZA DELLA BICICLETTA

“Sport, turismo, cultura, salute, solidarietà. C’è tutto questo nel Gran Premio della Liberazione che porterà non solo tanti giovani ciclisti ma anche tantissimi semplici appassionati delle due ruote di tutte le età a pedalare su un percorso unico al mondo, che dalle Terme di Caracalla passa per le Mura Aureliane, la Piramide Cestia, il Circo Massimo per finire al Colosseo. Complimenti alla Terenzi Sport Eventi per l’organizzazione di un evento che per la Capitale è da anni diventato un appuntamento fisso di statura internazionale. Si esalta un mezzo straordinario di socializzazione come la bicicletta e lo si fa letteralmente immersi nella Roma antica. La Regione Lazio da quando si è insediata la giunta Rocca segue e sostiene con grande interesse tutte quelle manifestazioni che esaltano l’immenso patrimonio archeologico, turistico, culturale di cui è dotato il nostro territorio a partire naturalmente dalla Capitale. Non poteva quindi mancare il nostro supporto ad un appuntamento di grande rilevanza quale il 77º Gran Premio Liberazione che ha anche il pregio di dare spazio alla solidarietà con delle iniziative a sostegno di ANED sport e AIDO.” Lo ha dichiarato la vicepresidente della commissione Cultura della Regione Lazio Edy Palazzi intervenuta su delega dell’assessore regionale allo sport Elena Palazzo alla conferenza stampa di presentazione del 77º Gran Premio Liberazione in programma a Roma dal 25 al 27 aprile.

Roma 16 aprile 2024