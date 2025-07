DL INFRASTRUTTURE, DI GIROLAMO (M5S): ATTENZIONE SPROPOSITATA A PONTE STRETTO, OPERA AL DI SOPRA DELLE REGOLE

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Roma, 16 lug. –“Il Dl Infrastrutture dedica un’attenzione spropositata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera tecnicamente e finanziariamente insostenibile, che torna ciclicamente nei palinsesti propagandistici della destra per distrarre l’opinione pubblica. E che da oggi ha un accordo di programma ma non ancora un progetto esecutivo. Il Governo utilizza una forzatura giuridica inaccettabile per evitare una nuova gara d’appalto, facendo riferimento a un atto aggiuntivo del 2011, che non è né un contratto né un documento vincolante. Secondo la narrazione governativa, l’incremento del costo (da 3,9 a 6,7 miliardi di euro) rientrerebbe nel limite del 50% previsto dal Codice dei contratti pubblici. Peccato che quell’ “atto” non abbia alcun valore contrattuale. Ma non basta. Si attribuisce alla società “Stretto di Messina S.p.A.” il ruolo di stazione appaltante qualificata, nonostante non abbia mai gestito opere di tale portata. Un azzardo tecnico, uno schiaffo alle regole, una decisione che puzza di forzatura e di manovra opaca. Il DL introduce una serie di deroghe ambientali, urbanistiche e procedurali inaccettabili. Si spalancano le porte al concetto di “dual use”, cioè alla possibilità che opere civili possano essere classificate come strategiche anche per finalità militari. E con questa etichetta, tutto diventa possibile: si saltano le valutazioni di impatto ambientale, si restringono i controlli, si sottraggono scelte delicate alla partecipazione democratica dei territori. Siamo davanti a un modello di sviluppo vecchio, predatorio, autoritario. Un modello che concepisce lo Stato come facilitatore degli interessi privati, anziché come garante dei diritti collettivi£. Così la capogruppo M5s in comm. Lavori Pubblici Gabriella Di Girolamo a seguito del suo intervento in dichiarazione di voto sul dl Infrastrutture.

