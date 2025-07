(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 RPT- PARLAMENTO, RICCIARDI (M5S): QUESTORE NON SI PERMETTA DI ZITTIRCI

“Non esiste che il questore, mantenendo fede alle sue origini politiche, si metta il dito sulla bocca per farci segno di zittirci. Questa maggioranza sta superando ogni limite. Il nostro gruppo è stato sanzionato per aver portato in Aula la bandiera della Palestina. Ci sono state date le sanzioni massime quando invece non è stato fatto lo stesso per chi ha preso a pugni un nostro deputato. Se l’atteggiamento è questo, anche noi cambieremo il nostro”

Così in Aula Ricciardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera

