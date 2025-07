(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

DL INFRASTRUTTURE, DI GIROLAMO (M5S): PONTE STRETTO E’ FESSERIA, SALVINI DIA RISPOSTE A PASSEGGERI TRENI

Roma, 16 lug. –“Tolto il solito, stucchevole spot del Ponte sullo Stretto il DL non contiene alcuna misura strutturale per la manutenzione della rete stradale secondaria, per il potenziamento del trasporto pubblico locale, per la messa in sicurezza del territorio. Nulla per le piccole opere che servono ogni giorno a migliorare la vita dei cittadini. Nulla per i pendolari che ogni mattina devono affrontare ritardi, guasti e sovraffollamento. Parallelamente però scoppia lo scandalo dei treni d’agosto. I cantieri del PNRR sono importanti, nessuno lo nega – e noi per primi ne abbiamo sempre sostenuto la necessità – ma trasformare l’estate in un incubo ferroviario per milioni di passeggeri senza alcun preavviso, è una truffa istituzionale. Italiani e turisti scoprono a metà luglio che i tempi di percorrenza su decine di tratte verranno stravolti, che ci vorranno oltre sette ore per andare da Napoli a Milano, che i programmi estivi andranno riscritti, le visite mediche cancellate, le ferie rovinate. E questo scandalo apre le porte ad ulteriori risposte che questo governo non dà ai passeggeri colpiti dai disagi penso ad indennizzi e alla differenziazione delle tariffe su servizi ferroviari. Non si può pagare lo stesso biglietto per un treno che impiega il doppio del tempo. È semplicemente inaccettabile. In questo provvedimento avreste avuto l’opportunità di dare risposte per disagi che ormai da oltre 1 anno cittadini, lavoratori pendolari e turisti affrontano nella loro traversata della penisola. Il Ministro Salvini, invece di occuparsi della “costosa fesseria” del Ponte sullo Stretto, dovrebbe trovare i fondi per chi, ogni giorno, è costretto a sopportare un servizio ferroviario al collasso. Perché questa versione agostana del Ministro in modalità “Totò-truffa” non è che la punta dell’iceberg. In due anni, il servizio ferroviario è tracollato. E questo decreto non fa nulla – nulla! – per rimediare a questa deriva”. Così la capogruppo M5s in comm. Lavori Pubblici Gabriella Di Girolamo a seguito del suo intervento in dichiarazione di voto sul dl Infrastrutture.

