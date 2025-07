(ACON) AMBIENTE. CAPOZZI (M5S): ODORI VRTOJBA, ANCORA ATTESE RISPOSTE GIUNTA

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

d’allarme, purtroppo inascoltato, pi? di due anni or sono.

Correvano infatti gli ultimi giorni di giugno 2023 quando,

attraverso una specifica mozione depositata negli uffici

dell’Assemblea legislativa, avevamo auspicato un intervento da

parte dell’Esecutivo regionale volto a verificare il rispetto

delle direttive europee nell’area dell’impianto di produzione di

asfalto situato a Vrtojba che, anche a detta dell’Agenzia

regionale per la protezione dell’ambientei (Arpa Fvg), costituiva

la fonte principale degli odori sgradevoli percepiti dai

cittadini locali”.

Lo rimarca in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi

(Movimento 5 Stelle), facendo riferimento al rogo scoppiato oggi

in un capannone di rifiuti situato a Sempeter-Vrtojba/San

Pietro-Vertoiba, dove la zona del valico confinario italo-sloveno

di Sant’Andrea (Gorizia Sud) ? stata interessata da fumo corvino

e intenso odore di bruciato.

“Facendo seguito alle numerose istanze di protesta

transfrontaliere per la qualit? dell’aria nel capoluogo isontino

e anche nel vicino centro di Savogna d’Isonzo, gi? allora –

ricorda la Capozzi – avevamo chiesto un impegno stringente della

Giunta affinch? facesse chiarezza sulle emissioni provenienti

dagli impianti situati a pochi chilometri dal confine”.

“Al tempo stesso, attraverso il nostro atto di indirizzo, avevamo

suggerito che Arpa – aggiunge la pentastellata – proseguisse con

le sue analisi non solo relative alla qualit? dell’aria e alla

provenienza degli odori molesti, ma anche agli eventuali

contaminanti per il suolo, al fine di verificare se

l’inquinamento avesse intaccato anche i terreni interessati. Da

allora, attendiamo inutilmente di sapere con certezza quali

iniziative siano state prese di concerto con le competenti

istituzioni slovene. Per fortuna oggi le fiamme sono state

tempestivamente domate, ma sappiamo bene che le operazioni di

bonifica richiederanno molto tempo, mentre Arpa stessa ? stata

subito attivata per il monitoraggio delle ricadute sul territorio

regionale”.

“Attendiamo perci? dall’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, Scoccimarro – conclude la consigliera – esplicite

risposte alle preoccupazioni ormai di lunga data, nostre e dei

cittadini, legate alle emissioni provenienti da oltre confine”.

