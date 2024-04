(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 PUGLIA, ANAS: SS100 PROVVISORIAMENTE CHIUSA PER INCIDENTE

sinistro tra mezzo pesante e autovettura, due persone decedute

Bari, 16 aprile 2024

La strada statale 100 “Di Gioia del Colle” è provvisoriamente chiusa a San Basilio (TA), a causa di un incidente.

In prossimità del km 52,500, un mezzo pesante e un’autovettura sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita e altre due hanno perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.