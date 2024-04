Seriana, azienda specializzata nell’antisismica, inaugura il Point Centro Nord di Bibbiena: è il primo di una serie di sedi sul territorio nazionale

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 “Quella di oggi è una giornata speciale, piena di emozione. Con l’apertura

del primo Point qui a Bibbiena, Seriana inizia un percorso che ci porterà ad

essere sempre più capillari nel nostro impegno e vicini ai territori e alle

imprese che hanno l’esigenza di mettere i propri capannoni in sicurezza da

un punto di vista dell’antisismica. Il nostro lavoro è salvare vite. Siamo

felici di poter portare anche qui, nel Casentino, la competenza, la

specializzazione e il metodo che ci ha permesso in questi dieci anni di

realizzare oltre 800 interventi in tutta Italia”. Così Michele Assolari,

direttore generale di Seriana S.p.A. – azienda bergamasca specializzata in

interventi antisismici su strutture prefabbricate in calcestruzzo per

l’industria e il terziario, con una struttura di circa 90 operatori e un

fatturato che supera i 12 milioni di Euro – ha voluto inaugurare la nuova

sede commerciale e produttiva a Bibbiena, in provincia di Arezzo.

Una cerimonia che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone e

l’intervento delle istituzioni locali, a cominciare dal sindaco Filippo

Vagnoli, accompagnato dall’assessore alle attività produttive Daniele

Bronchi: “Siamo felici – ha detto il sindaco – perché quando viene aperta

una nuova attività significa che c’è una visione, un sogno che si sta

realizzando con l’impegno di tante persone. Per la nostra comunità significa

creare nuove opportunità di lavoro e portare nuove idee: in questo caso,

poi, significa siamo ulteriormente felici perché Seriana porta con sè

innovazione per consentire a tante imprese e alle loro maestranze di

lavorare in sicurezza”.

Grande l’emozione da parte dell’arch. Filippo Moraldi (area manager),

dell’ing. Romina Benevieri (coordinatore tecnico) e di Luca Fantini

(direttore tecnico di cantiere), chiamati a guidare il Point Centro Nord di

Bibbiena (in via Nazionale – frazione Soci), che svilupperà la propria

attività in Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo: “La sede che

inauguriamo è molto più di un edificio. – hanno detto -. Vuole essere un

luogo dove le sfide diventano opportunità. Il nostro è un distretto molto

importante nel settore della prefabbricazione, con personale formatosi in

questa cultura. Abbiamo già completato una prima squadra operativa di cinque

persone e a breve ne costituiremo un’altra, sempre con personale locale.

L’attenzione di Seriana ai propri collaboratori e il metodo che seguiamo per

intervenire nei capannoni garantendo al cliente la possibilità di non

interrompere la propria attività sono due punti di forza nella nostra

proposta. E le commesse che abbiamo già acquisito in questi primi mesi e

l’interesse che stiamo riscuotendo lo dimostrano”.

“Seriana ha di fatto creato il mercato dell’antisismica ed è una società in

grande espansione – ha concluso Mirko Assolari, direttore di produzione –

Con questa nuova sede intendiamo riprodurre il nostro modello portandoci su

un nuovo territorio, consentendo ai nostri collaboratori di poter lavorare

con una qualità della vita migliore, più vicine a casa. E il Point Centro

Nord di Bibbiena non è che la prima tappa di un cammino di sviluppo sul

territorio nazionale”.