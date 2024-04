GOLF – Scottie Scheffler da dominatore nel Masters Tournament

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

Scottie Scheffler da dominatore nel Masters Tournament

Sul percorso dell’Augusta National, in Georgia, il numero uno mondiale ha vinto per la seconda volta il Major lasciando a quattro colpi Ludvig Aberg e a sette Max Homa, Collin Morikawa e Tommy Fleetwood. Woods, tra record positivi e negativi, ha chiuso il torneo al 60° e ultimo posto

Hanno deluso Rory McIlroy, numero due del ranking, e Jon Rahm, numero quattro. Il primo, 22° con 292 (+4), non è riuscito per la decima volta a conquistare il titolo che manca nel suo palmares per completare il “Grande Slam”. Lo spagnolo, 45° con 297 (+9), da poco nelle fila della Superlega araba con un contratto faraonico, campione uscente, ha mancato l’impresa di imporsi per la seconda volta consecutiva ed emulare i soli tre che ci sono riusciti: Jack Nicklaus (1965-1966), Nick Faldo (1989-1990) e Tiger Woods (2001-2002).

Nel turno conclusivo Aberg, Morikawa e Homa hanno provato a insidiare Scheffler, ma i loro sogni si sono infranti nell’Amen Corner, il trio di buche dalla 11ª alla 13ª, tutti e tre frenati e messi fuori gioco da un doppio bogey. E il vincitore, poi, ci ha messo del suo con tre birdie sulle ultime sei buche (in totale 68, -4, con sette birdie e tre bogey).

“Non ho parole – ha detto al termine – per esprimere quello che sto provando ora. E’ un sogno”. Poi rivolto alla moglie che lo seguiva in TV: “Meredith, sto arrivando”. Tra pochi giorni gli regalerà il primo figlio.

