Elezione del Consigliere Aggiunto, pre-candidature entro il 22 aprile

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Elezione del C onsigliere A ggiunto, presentazione delle pre-candidature entro il 22 aprile

Livorno, 15 aprile 2024 – Lo Statuto del Comune di Livorno, all’art. 22 comma 1, prevede l’istituzione della figura del “Consigliere Aggiunto”, al fine di garantire ai cittadini stranieri extracomunitari il diritto di eleggere una propria rappresentanza in Consiglio Comunale, così come meglio specificato nel Regolamento per l’elezione del Consigliere aggiunto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dell’8 febbraio 2024.

Possono candidarsi alla carica di Consigliere Aggiunto i cittadini stranieri extracomunitari o apolidi, maggiorenni alla data delle elezioni, residenti nel Comune di Livorno da almeno 3 anni.

Gli interessati devono innanzitutto presentare, dal 15 al 22 aprile, la pre-candidatura tramite la piattaforma online https://candidaturefe.skyvote.it/livorno (oc c orre autenticarsi tramite SPID, CIE O CNS) oppure di persona presso lo sportello dell’U fficio Elettorale in piazza del Municipio n. 50, in orario di apertura al pubblico. In questo caso è necessario esibire un documento di riconoscimento valido.

In oltre, in entrambi i casi, il candidato deve presentare all’U fficio Elettorale del Comune, entro e non oltre il 22 aprile, un certificato rilasciato dal casellario giudiziale ad uso elettorale, dal quale non risultino condanne penali.

Tra il 23 e il 24 aprile si svolgerà la fase di verifica dei requisiti da parte della Commissione t ecnica nominata dal Sindaco. S uccessiva mente i nominativi dei precandidati saranno pubblicati sul sito internet del Comune http://www.comune.livorno.it e inseriti, in ordine alfabetico, sulla piattaforma online.

Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno 25 cittadini maggiorenni alla data del 9 giugno 2024, extracomunitari o apolidi anagraficamente residenti nel C omune di Livorno, iscritti nella lista elettorale per l’elezione del Consigliere aggiunto. La sottoscrizione delle candidature ammesse potrà essere effettuata d al 25 aprile a l 7 maggi o, sempre tramite la piattaforma online (con SPID, CIE o CNS) oppure presso l’U fficio Elettorale, presentandosi muniti di documenti di identità in orario di apertura al pubblico. I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura.

Tra l’8 e il 9 maggio è prevista l’ approvazione finale delle candidature regolarmente sottoscritte e la pubblicazione dei candidati ammessi.

L’elenco definitivo dei candidati alla carica di Consigliere aggiunto sarà reso pubblico sul sito internet del Comune [ http://www.comune.livorno.it/ | http://www.comune.livorno.it ] sezione “ [ https://www.comune.livorno.it/anagrafe-stato-civile-elettorale/elettorale/elezioni-8-9-giugno-2024 | Elezioni 8-9 giugno 2024 ] ”.

VOTAZIONE

Potranno votare i cittadini stranieri extracomunitari o apolidi residenti nel C omune di Livorno, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 9 giugno 2024, iscritti nella lista elettorale predisposta dell’U fficio Elettorale ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento.

La votazione si svolgerà con modalità di voto elettronico online :

*

da un pc o dispositivo personale registrandosi e accedendo con SPID, CIE o CNS, con inizio alle ore 00.01 di sabato 8 giugno e fino all a ore 24.00 di domenica 9 giugno (quindi 48 ore di tempo a disposizione per votare) ;

*

con votazione online assistita, presso le due sedi individuate dal Comune, per chi non è in possesso di SPID o CIE o che incontr i difficoltà nella procedura. In questo caso occorre presenta rsi muniti di document o di riconoscimento, nei giorni di sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 20 e domenica 9 giugno dalle ore 8 alle ore 20. Le due sedi comunali sono allestite nella Sala sindacale, al piano terra del Palazzo Comunale (ingresso da via del Consiglio) e nella Sala P amela Ognissanti – Sportello al Cittadino Area Nord, in piazza Saragat 1 (quartiere Corea).

C iascun elettore può votare per un solo candidato e una sola volta.

Per ulteriori informazioni è possibille rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune, in pi azza del Municipio 50, piano primo, oppure consultare il sito del Comune http://www.comune.livorno.it sezione “ [ https://www.comune.livorno.it/anagrafe-stato-civile-elettorale/elettorale/elezioni-8-9-giugno-2024 | Elezioni 8-9 giugno 2024 ] ”.

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003