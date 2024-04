(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 CONFINDUSTRIA: UNA ENTRA IN PROFESSIONI E MANAGEMENT

Dopo Assoconsult e OICE cresce ancora la Federazione dedicata ai servizi head made

Roma, 15 aprile 2024 – Confindustria Professioni e Management ha dato oggi il benvenuto a UNA – Aziende della Comunicazione Unite nella propria compagine. L’ingresso ufficiale di UNA rappresenta un momento importante nella vita della neonata Federazione, la decima di Settore del sistema Confindustria dedicata ai servizi head made, che già include le associazioni OICE e Assoconsult. Oltre a registrare una crescita importante in termini di rilevanza economica, essa diventa ancora più rappresentativa di un comparto industriale e culturale, in grado di garantire servizi in settori strategici e funzionali nel contesto produttivo italiano.

Confindustria Professioni e Management raccoglie, infatti, le imprese di servizi head made, ossia a matrice intellettuale, all’interno del Consiglio Generale di Confindustria, creando un ecosistema solido, consistente sotto il segno di valori condivisi. In questo modo, la Federazione si pone l’obiettivo di agire come catalizzatore per il progresso e l’innovazione in ogni area consulenziale, favorendo l’integrazione delle diverse competenze professionali e contribuendo allo sviluppo di un tessuto industriale e sociale resiliente e sostenibile.

In allegato:

* comunicato stampa completo

* le bio di Lupoi, Riva e Arduini

* temi e obiettivi della Federazione

* presentazione della Federazione

* foto conferenza stampa

Lucia De Sario