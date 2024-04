Comunicato stampa – Federazione Provinciale Allevatori: sabato e domenica torna la “Festa di Primavera”

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

sabato e domenica torna la “Festa di Primavera”

“Gli allevatori e i loro animali incontrano la città” sabato 20 e domenica 21 aprile. E’ la “Festa di Primavera” presentata, stamani, alla sede della Federazione Provinciale Allevatori di via delle Bettine a Trento.

Per radio e televisioni interviste e immagini al link https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/federazione-allevatori-festa-primavera-24/

Trento, 15 aprile 2024 – E’ un appuntamento diventato tradizione.

Da diciassette anni, l’inizio della bella stagione nella città capoluogo, è caratterizzato anche dalla “Festa di Primavera” della Federazione Provinciale Allevatori.

Prima volta in occasione della tappa cinquantenaria dell’ente di riferimento per chi opera nella quotidianità nel mondo zootecnico.

Saranno gli ambienti e gli spazi appositamente attrezzati della sede di via delle Bettine, a Trento, il teatro di questa nuova edizione, presentata stamani in conferenza stampa, e in calendario sabato 20 e domenica 21 aprile.

Il programma, pensato per un pubblico di tutte le età, è stato illustrato da Giacomo Broch e Massimo Gentili, rispettivamente presidente e direttore della Federazione Provinciale Allevatori.

“Oltre alla consueta presenza degli animali che raccolgono da sempre molta curiosità e interesse in adulti e bambini e le mostre gestite dal gruppo Giovani Allevatori – spiegano i curatori dell’evento – la Festa vedrà la presenza di laboratori di trasformazione e presentazione dei prodotti. La Festa di Primavera rappresenta per noi un momento importantissimo perché a volte non si considera in modo adeguato il lavoro dell’allevatore, impegnato 365 giorni all’anno, sabato e domenica compresi. Due giorni all’anno vogliamo aprire le nostre porte per far capire il nostro ruolo”.

Tra gli appuntamenti della due giorni anche un convegno in calendario sabato mattina (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) sul tema “Il valore aggiunto della montagna e delle sue produzioni” con un parterre di relatrici e di relatori particolarmente qualificato.

“Nel solco di quanto avviato lo scorso anno – osservano i curatori – cercherà di approfondire l’interazione tra territorio, qualità e valore delle produzioni”.

Moderati dal giornalista Walter Nicoletti interverranno: Giacomo Broch, presidente Federazione Provinciale Allevatori, su “Il ruolo degli allevatori nello sviluppo sostenibile della montagna”; l’allevatrice Antonella Zappini su “Latte, la qualità nasce in stalla”; Sergio Paoli, direttore Latte Trento, su “Produzioni di montagna: nel rispetto della tradizione, la qualità si innova e preserva il territorio”; Elisabetta Nardelli, responsabile Agrifood & Sustinability Trentino Marketing su “Un progetto per l’alpeggio trentino”; Mauro Poli, direttore marketing e comunicazione Gruppo Poli su “Esperienze di valorizzazione dei prodotti del territorio”; Danilo Moresco, presidente onorario Associazione Ristoratori Trentini, su “I prodotti trentini nella ristorazione locale”.

Conclusione dei lavori affidata a Giulia Zanotelli, assessore provinciale ad agricoltura e promozione prodotti trentini, e a Giacomo Broch, presidente Federazione Provinciale Allevatori.

