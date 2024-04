(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): ACCELERARE CON LA VERIFICA DI DEGLI EDIFICI

Roma, 15 apr. – “Lo sciame sismico registrato ieri nei Campi Flegrei è stato importante sia per numero di eventi, oltre 70 in poche ore, sia per intensità con ben 3 terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 3.0, 5 con magnitudo maggiore o uguale a 2.0, e magnitudo massima 3.7. Ciò ha comprensibilmente generato molta preoccupazione e in certi casi paura tra i cittadini che in alcuni quartieri sono scesi in strada. Purtroppo, sappiamo che finché il suolo continuerà a sollevarsi avremo attività sismica. Proprio per questo è da mesi che richiedo ripetutamente un’accelerazione delle attività previste dal Decreto “Campi Flegrei”, in modo particolare quelle relative alla verifica di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. I controlli sono finalmente iniziati, ma gli 11 mesi previsti per completarli sono troppi. È necessario che Governo, Regione, Città Metropolitana, Comuni e tutti gli altri attori coinvolti facciano uno sforzo ulteriore per ridurre sensibilmente i tempi, aumentando il numero dei rilevatori in campo, concentrando l’attenzione prioritariamente nelle zone edificate epicentrali e intervenendo subito, laddove necessario, con il consolidamento dei fabbricati. Parallelamente occorre intensificare le attività di informazione e comunicazione per la popolazione. Tutto ciò contribuirebbe a ridurre i rischi e ad alleviare la più che comprensibile preoccupazione dei cittadini flegrei”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

