(ARC) Infrastrutture:Regione, procede bene riqualificazione stazione Gorizia

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Gorizia, 15 apr – Da stanotte prenderanno avvio i lavori per

l’innalzamento del secondo marciapiede della stazione di Gorizia:

si tratta dell’ultimo intervento di questo tipo dopo che i lavori

sul primo e sul terzo sono gi? stati avviati ed in gran parte

completati.

? questo l’esito di un sopralluogo condotto oggi pomeriggio

dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio assieme

ai responsabili della Direzione stazioni di Rfi che hanno

illustrato l’andamento del cantiere previsto alla stazione del

capoluogo isontino in vista di Go!2025.

La Regione ha espresso soddisfazione per come stanno proseguendo

i lavori e anche per il rispetto del cronoprogramma che vedr? la

conclusione delle opere entro il 2024.

Oltre all’adeguamento dei marciapiedi, ? prevista la

realizzazione degli ascensori e l’adeguamento all’accessibilit?;

un altro cantiere interessa inoltre l’area esterna alla stazione

ferroviaria con il rifacimento di tutto il piazzale Martiri della

Libert? d’Italia, lavori che coinvolgono anche Tpl Fvg, presente

al sopralluogo con i propri tecnici.

Qui, infatti, sono in procinto di essere avviati i lavori per la

creazione del Centro di Interscambio modale regionale volto alla

rifunzionalizzazione dell’intera area con un miglioramento della

viabilit? e della sicurezza degli stalli sia per il trasporto

urbano che per quello extra urbano.

Il cantiere vero e proprio, con demolizioni e scavi, inizier?

dopo il termine dell’anno scolastico per limitare i disagi

all’utenza pendolare, in accordo sia con la Regione che con il

Comune di Gorizia.

