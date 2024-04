(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, Viadana chiude la stagione regolare al primo posto

14 Aprile 2024

Serie A Elite Maschile, Viadana chiude la stagione regolare al primo posto

Roma – Il Rugby Viadana passa a Roma per 20-35, nega alle Fiamme Oro un posto ai playoff e conclude in prima posizione la stagione regolare della Serie A Elite Maschile 2023/24: i leoni gialloneri di Gilberto Pavan respingono il tentativo di sorpasso a distanza da parte dei Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo, che vincono facilmente davanti al pubblico di casa contro il Rangers Vicenza per 54-7 ma devono accontentarsi del secondo posto.

La vittoria viadanese nella Capitale spiana la strada dei playoff al Mogliano Veneto, che chiude in sesta posizione e si qualifica alla post-season nel Girone 2, interamente composto da formazioni venete con Rovigo e Petrarca.

Nel Girone 1 spazio invece, oltre al Viadana, al Valorugby Emilia e all’HBS Colorno.

Primo turno dei gironi di play-off, con gare di sola andata, il prossimo 27 aprile: tre fine settimana consecutivi per dare un nome alle due finaliste che si contenderanno lo scudetto numero 93.

Serie A Elite – XVIII giornata

Sitav Lyons v HBS Colorno 23-26 (1-4)

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto 38-28 (5-1)

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza 54-7 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 20-35 (0-5)

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 61; Femi-CZ Rovigo 60; Petrarca Rugby 54; Valorugby Emilia 47; HBS Colorno 46; Mogliano Veneto Rugby 33; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 28; Rangers Vicenza 3

Girone 1: Rugby Viadana 1970, Valorugby Emilia, HBS Colorno

Girone 2: Femi-CZ Rovigo, Petrarca Rugby, Mogliano Veneto Rugby

Retrocesse in Serie A: Sitav Lyons Piacenza, Rangers Vicenza

Calendario Play-Off

Play-off – I giornata

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Play-off – II giornata

Valorugby Emilia v perdente I giornata

Petrarca Rugby v perdente I giornata

Play-off – III giornata

Vincente I giornata v Valorugby Emilia

Vincente I giornata v Petrarca Rugby

Roma, Campo “Renato Gamboni” – domenica 14 aprile 2024

Serie A Élite, XVIII giornata

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970 20-35 (10-21)

Marcatori: p.t. 3’ cp Canna (3-0), 4’ m. Ciardullo tr Madero (3-7), 7’ m. Orellana tr Madero (3-14), 24’ m. Baronio tr Madero (3-21), 26’ m. Pensieri tr Canna (10-21); s.t.: 46’ cp Canna (13-21), 47’ m. Denti tr Madero (13-28), 56’ m. Canna tr Canna (20-28), 75’ m. Roger tr Madero (20-35)

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Lai, Vaccari (70’ Di Marco), Gabbianelli (58’ Tomaselli), Pensieri (44’ Drudi); Canna (cap.), Marinaro; De Marchi, Vian, Angelone (44’ D’Onofrio U.); Fragnito (51’ Piantella), Stoian; Romano (58’ Iacob), Moriconi (71’ Mancini-Parri), Barducci (58’ Iovenitti)

all. Gianluca Guidi

Rugby Viadana 1970: Ciardullo; Crea (38’ – 43’ Mignucci), Orellana, Gigli (65’ Roger), Ciofani; Madero, Baronio (55’ Gregorio); Ruiz (54’ Locatelli), Wagenpfeil (cap), Catalano; Lavorenti (54’ Schinchirimini), Boschetti; Oubina (54’ Mignucci), Denti Ant. (60’ Luccardi), Fiorentini (60’ Mistretta)

all. Gilberto Pavan

Arb. Alberto Favaro

AA1 Franco Rosella AA2 Leonardo Masini

Quarto Uomo: Francesco Pier’Antoni

TMO: Emanuele Tomò

Cartellini: al 33’ giallo a Rodrigo Oubiña (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby) 4/4, Benjamin Madero (Rugby Viadana 1970) 5/5

Player of the match: Exequiel Orellana (Rugby Viadana 1970)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0 – Rugby Viadana 1970 5

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 300.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 14 aprile 2024

Serie A Elite, XVIII giornata

FEMI-CZ Rovigo v Rangers Vicenza 54–7 (35-0)

Marcatori p.t. 7’ m. Vaccari tr. Dogliani (7-0), 16’ m. Bazan Vélez tr. Dogliani (14-0), 22’ m. Lubian tr. Dogliani (21-0), 30’ m. Moscardi tr. Dogliani (28-0), 36’ m. Uncini tr. Dogliani (35-0); s.t. 49’ m. Moscardi tr. Dogliani (42-0), 59’ m. Uncini tr. Dogliani (49-0), 64’ m. Lubian (54-0), 79’ m. Peron tr. Bruniera (54-7)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio (60’ Lertora); Vaccari (47’ Diederich Ferrario), Moscardi, Uncini, Sarto; Dogliani, Bazan Vélez (47’ Chillon); Cosi (55’ Casado Sandri), Lubian (cap.), Meggiato; Steolo, Zottola (41’ Munro); Lastra Masotti (41’ Swanepoel), Giulian (25’ Leccioli), Quaglio (41’ Lugato).

all. Lodi

Rangers Vicenza: Williams; Gelos, Sanchez-Valarolo, Lisciani (cap.) (28’ Galliano), Poletto (41’ Ruzza); Bruniera, Casilio (48’ Pozzobon); Gomez, Tonello, Urraza (41’ Pontanari); Pontarini (48’ Peron), Andreoli; Avila-Recio (71’ Messina), Franchetti (60’ Ceccato), Braggiè (60’ Gutierrez).

all. Cavinato/Minto

Arb. Francesco Meschini

AA1 Dario Merli, AA2 Lorenzo Imbriacco

Quarto Uomo: Filippo Bertelli

TMO: Vicenzo Schipani

Calciatori: (FEMI-CZ Rovigo) 5; (Rangers Vicenza) 0

Note: Campo in buone condizioni, giornata calda circa 29°, presenti allo Stadio circa 1000.

Punti conquistati in classifica: Dogliani (FEMI-CZ Rovigo) 7/8, Bruniera (Rangers Vicenza) 1/1

Player of the Match: Paolo Uncini (FEMI-CZ Rovigo)

Andrea Cimbrico

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Responsabile

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5501-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-viadana-chiude-la-stagione-regolare-al-primo-posto?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5501-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-viadana-chiude-la-stagione-regolare-al-primo-posto?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )