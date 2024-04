Re: Gianroberto Casaleggio, Pacifico: le sue idee politiche sono ancora speranza di cambiamento.

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

Gianroberto Casaleggio, Pacifico: le sue idee politiche sono ancora speranza di cambiamento.

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa Gianroberto Casaleggio

12 Aprile 2024

Il silenzio di Conte, all’anniversario della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, rende bene l’attuale trasformazione del M5S. Il partito non ha più niente del movimento creato nel

2009 dall’ideologo milanese e da Beppe Grillo. Ricordo con emozione la mia partecipazione nel 2018 alla commemorazione organizzata ad Ivrea dal figlio Davide con l’Associazione a lui dedicata, perché fu la

speranza di risanamento morale e di rinascita economica del Paese. Proprio in questi giorni le parole di Antonella Laricchia sulla questione pugliese mettono in luce l’ipocrisia dell’attuale leadership pentastellata. Così, auspico, in questo vuoto politico, il ritorno al progetto originario di Caselaggio e, come me, sono convinta tanti italiani. Non dimentichiamo che il 50% dei cittadini non si reca più alle urne ed è questo che rende Gianroberto più vivo che mai. Lo dichiara Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.sua