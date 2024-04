(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 COMUNICATO

PD FROSINONE, GRANDE PARTECIPAZIONE A SORA PER “IL DOVERE DELL’ALTERNATIVA”

PRESENTI ZINGARETTI, BATTISTI, FANTINI, PITTIGLIO

Bellissima e partecipata iniziata ieri a Sora, per il ciclo di incontri

promosso dalla Federazione provinciale del Pd di Frosinone “Il dovere

dell’alternativa”.

Presenti il segretario provinciale Luca Fantini, il vicepresidente della

provincia di Frosinone Enrico Pittiglio, la presidente provinciale Stefania

Martini, la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, e l’on.

Nicola Zingaretti.

“Un’alternativa è possibile – ha detto Fantini – sta nascendo, e lo

straordinario entusiasmo di questa sera lo dimostra. Abbiamo portato un

contributo di idee su sanità, sociale, lavoro, formazione. Tantissimi sono

stati gli interventi spontanei. Ringrazio chi ha partecipato, il circolo

del Partito Democratico di Sora per questa splendida accoglienza e,

soprattutto, un grazie particolare a Nicola Zingaretti per la sua presenza

nel nostro territorio”.

Pittiglio ha parlato di “grande imbroglio della destra” perché i tagli del

governo Meloni e di quello regionale Rocca “si abbattono sugli enti locali

che non riescono più a dare le risposte necessarie ai cittadini. Il tempo

della loro propaganda è finito, dobbiamo costruire una nuova proposta

raccontando alle persone le nostre idee di comunità”.

“Una partecipazione fatta di confronto, stimoli e la giusta spinta – ha

detto la Battisti – per affrontare le sfide che ci attendono: le elezioni

europee e quelle amministrative che nella nostra provincia coinvolgeranno

oltre trenta comuni. Abbiamo il dovere dell’alternativa e abbiamo il dovere

di costruirla insieme, al nostro interno e con chi ha a cuore il futuro del

Paese. Davanti alle destre che riducono la sfera dei diritti, definanziano

la sanità pubblica a vantaggio del privato, svuotano la scuola e tagliano

sul sociale, noi dobbiamo dare battaglia e costruire proposte

nell’interesse delle cittadine e dei cittadini”.

“La destra – ha concluso Zingaretti – sta guidando il Paese verso una

situazione di devastante giustizia sociale perché davanti a una situazione

di questo tipo, nelle persone prevale la paura e la paura è la

precondizione per per il dominio del potere. È per contrastare tutto questo

che noi non ci fermeremo”.

Tutti hanno ringraziato il Pd di Sora per questa riuscita iniziativa.

14 aprile 2024